カプコンは4月20日、2026年4月17日※にPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売した完全新規IP『プラグマタ』について、全世界販売本数が100万本を突破したと発表。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7990円、デラックスエディションのパッケージ版／ダウンロード版が8990円だ。

※日本国内、およびアジア地域のNintendo Switch 2 版は2026年4月24日に発売予定

『プラグマタ』は近未来の月面世界を舞台に、ヒュー・ウィリアムズとアンドロイドの少女ディアナの冒険を描いた、SFアクションアドベンチャーゲーム。本作は完全新規IPとして、同社の若手スタッフを中心とした開発体制のもと、アクションゲームにパズル要素を融合した斬新なゲーム性や、AIに支配された独自の世界観を作り上げたという。

また、既存のファン層やブランド認知を持たない中、これらの特徴をより多くのユーザーに伝えるため、体験版の早期配信をはじめとするマーケティング施策を展開してきた。加えて、同社が掲げるマルチプラットフォーム戦略のもと、早期にNintendo Switch 2 への対応を追加するなど、幅広いユーザーへのゲーム体験提供を推進している。

これらの施策が奏功し大きな反響を獲得、完全新規IPながら、発売から2日で全世界販売本数100万本を達成し、好調な滑り出しとなったという。

同社はこれからも、卓越したゲーム開発力を遺憾なく発揮し、オリジナリティあふれるゲームタイトルを創造し続け、ユーザーへの期待に応えていくとのこと。本作をはじめ、同社のタイトルに今後も楽しみにしよう。

なお、ASCIIでは本作のPS5版のレビューを掲載しているので、購入の参考にチェックしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：プラグマタ

ジャンル：SFアクションアドベンチャー

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／XSX|S／PC（Steam）：発売中（2026年4月17日）

Switch 2：2026年4月24日予定

価格：

通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

CERO：C（15才以上対象）

©CAPCOM

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