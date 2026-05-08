「プラグマタ」販売本数200万本を突破 寄せられる「ありがとう」の声
カプコンは5月7日、完全新規IP「プラグマタ」が発売から16日間で全世界販売本数200万本を突破したと発表。発売2日時点で100万本を突破する好調ぶりだった。
本作は、近未来の月面世界を舞台に、ヒュー・ウィリアムズとアンドロイドの少女ディアナの冒険を描いた、SFアクションアドベンチャーゲーム。アクションとパズルが融合した斬新なゲーム性と、2人の掛け合いに「父性を感じる」と話題を呼び、高い評価を得ている。
公式からは200万突破記念イラストが投稿されたほか、ディアナから「ありがとう」と伝えられるショート動画も公開。ユーザーからも「マジでいいゲームでした」「久しぶりに熱中できるゲームに出会えた」「200万人のパパが生まれたってことかぁ」「こちらこそありがとうございます」など感謝の声が寄せられている。
追加DLCや続編を望む声も多く、カプコンの新たな挑戦は実を結んだと言える。今後そういった展開があるのかどうかは、ファンの熱量によるのかもしれない。
🎉『プラグマタ』の販売本数が全世界で200万本を突破🎉— 「プラグマタ」公式 (@PRAGMATA_JP) May 7, 2026
応援してくださっている皆様、ありがとうございます！
ディアナがお祝いイラストを描いてくれました✨
#プラグマタ#PRAGMATApic.twitter.com/dSzdCCVdfR
【ゲーム情報】
タイトル：プラグマタ
ジャンル：SFアクションアドベンチャー
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／XSX|S／PC（Steam）：発売中（2026年4月17日）
Switch 2：発売中（2026年4月24日）
価格：
通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。
CERO：C（15才以上対象）
©CAPCOM
Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。
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