カプコンは5月7日、完全新規IP「プラグマタ」が発売から16日間で全世界販売本数200万本を突破したと発表。発売2日時点で100万本を突破する好調ぶりだった。

本作は、近未来の月面世界を舞台に、ヒュー・ウィリアムズとアンドロイドの少女ディアナの冒険を描いた、SFアクションアドベンチャーゲーム。アクションとパズルが融合した斬新なゲーム性と、2人の掛け合いに「父性を感じる」と話題を呼び、高い評価を得ている。

公式からは200万突破記念イラストが投稿されたほか、ディアナから「ありがとう」と伝えられるショート動画も公開。ユーザーからも「マジでいいゲームでした」「久しぶりに熱中できるゲームに出会えた」「200万人のパパが生まれたってことかぁ」「こちらこそありがとうございます」など感謝の声が寄せられている。

追加DLCや続編を望む声も多く、カプコンの新たな挑戦は実を結んだと言える。今後そういった展開があるのかどうかは、ファンの熱量によるのかもしれない。

【ゲーム情報】

タイトル：プラグマタ

ジャンル：SFアクションアドベンチャー

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／XSX|S／PC（Steam）：発売中（2026年4月17日）

Switch 2：発売中（2026年4月24日）

価格：

通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

CERO：C（15才以上対象）

©CAPCOM

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