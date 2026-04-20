【スゴい】海賊サバイバルゲーム「ウィンドローズ」6日間で100万本のミリオンセラー達成
ポケットペアは4月20日、同社のパブリッシングレーベル「Pocketpair Publishing」が販売する新作タイトル「Windrose / ウィンドローズ」が、6日間で100万本の売上本数を達成したと発表。
本作は、海賊の黄金時代を舞台にした、PvEサバイバルアドベンチャー。ゲーム開発スタジオKraken Expressが開発し、早期アクセスを開始したばかりのゲームだ。
手応えのあるソウルライトな戦闘も含め、陸と海を舞台に探索する楽しさが評判。話題を聞きつけた人が購入し、ドハマりする好循環となっている。同時接続者数はなんと20万を越え、開発からも「うれしさのあまり海賊の涙がこぼれる」などとメッセージが寄せられていた。
ただ、「こういうのでいいんだよ」「久々にめっちゃ楽しい」など大絶賛する声が多いいっぽうで、一部のユーザーからは「レベルが全然上がらん」「根気のいるマゾいゲーム」「敵が強すぎてなんもできねぇ」「あかん、思ったよりおもろない」など、割とハードな内容であることに触れる声も。
決して万人向けのゲームではないことに留意しつつ、話題のゲームに触れたい人はぜひ購入してみてはいかがだろうか。4月22日までは10％オフセールで、通常3400円のところ3060円で購入できる。Steam評価は“非常に好評”だ。
【ゲーム情報】
タイトル：「Windrose / ウィンドローズ」
ジャンル：オープンワールドサバイバルクラフト
販売：ポケットペア
開発：Kraken Express
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Stove）
早期アクセス配信日：配信中（2026年4月14日）
価格：3400円（4月22日まで10％オフの3060円）
IARC：16+（16歳以上対象）
Windrose uses Unreal® Engine. Unreal® is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere.
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