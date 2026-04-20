ポケットペアは4月20日、同社のパブリッシングレーベル「Pocketpair Publishing」が販売する新作タイトル「Windrose / ウィンドローズ」が、6日間で100万本の売上本数を達成したと発表。

本作は、海賊の黄金時代を舞台にした、PvEサバイバルアドベンチャー。ゲーム開発スタジオKraken Expressが開発し、早期アクセスを開始したばかりのゲームだ。

手応えのあるソウルライトな戦闘も含め、陸と海を舞台に探索する楽しさが評判。話題を聞きつけた人が購入し、ドハマりする好循環となっている。同時接続者数はなんと20万を越え、開発からも「うれしさのあまり海賊の涙がこぼれる」などとメッセージが寄せられていた。

ただ、「こういうのでいいんだよ」「久々にめっちゃ楽しい」など大絶賛する声が多いいっぽうで、一部のユーザーからは「レベルが全然上がらん」「根気のいるマゾいゲーム」「敵が強すぎてなんもできねぇ」「あかん、思ったよりおもろない」など、割とハードな内容であることに触れる声も。

決して万人向けのゲームではないことに留意しつつ、話題のゲームに触れたい人はぜひ購入してみてはいかがだろうか。4月22日までは10％オフセールで、通常3400円のところ3060円で購入できる。Steam評価は“非常に好評”だ。

【ゲーム情報】

タイトル：「Windrose / ウィンドローズ」

ジャンル：オープンワールドサバイバルクラフト

販売：ポケットペア

開発：Kraken Express

プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Stove）

早期アクセス配信日：配信中（2026年4月14日）

価格：3400円（4月22日まで10％オフの3060円）

IARC：16+（16歳以上対象）

Windrose uses Unreal® Engine. Unreal® is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere.

Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2026, Epic Games, Inc. All rights reserved.