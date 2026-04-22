いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第128回
RTX 5080＋32GBで実質55万円台。10万ポイント還元のドスパラPCセール
2026年04月22日 14時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「ポイント還元ラッシュ」をチェック
ドスパラでは現在、「ポイント還元ラッシュ」を実施中。対象のPCを購入してエントリーすると、モデルごとにポイントが付与される。
上位モデルほど還元額も大きく、RTX 5080搭載クラスでは10万ポイント還元のモデルもある。ハイエンド構成を検討しているなら、このタイミングは悪くない。
「ポイント還元ラッシュ」おすすめの1台
GALLERIA XMC9A-R58-GD 『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』
653,980円（100,000ポイント還元）
【GPU】GeForce RTX 5080 16GB
【メモリ】32GB DDR5
【ストレージ】2TB Gen4 SSD
RTX 5080に加えて32GBメモリ、2TB SSDまで揃ったハイエンド構成。ゲームだけでなく、配信や動画編集など負荷のかかる用途もそのままこなせる。10万ポイント還元込みで見れば実質55万円台。
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