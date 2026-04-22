RTX 5080＋32GBで実質55万円台。10万ポイント還元のドスパラPCセール

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ドスパラ「ポイント還元ラッシュ」をチェック

ドスパラでは現在、「ポイント還元ラッシュ」を実施中。対象のPCを購入してエントリーすると、モデルごとにポイントが付与される。

上位モデルほど還元額も大きく、RTX 5080搭載クラスでは10万ポイント還元のモデルもある。ハイエンド構成を検討しているなら、このタイミングは悪くない。

「ポイント還元ラッシュ」おすすめの1台

GALLERIA XMC9A-R58-GD 『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』

653,980円（100,000ポイント還元）

【CPU】Core Ultra 9 285K

【GPU】GeForce RTX 5080 16GB

【メモリ】32GB DDR5

【ストレージ】2TB Gen4 SSD

RTX 5080に加えて32GBメモリ、2TB SSDまで揃ったハイエンド構成。ゲームだけでなく、配信や動画編集など負荷のかかる用途もそのままこなせる。10万ポイント還元込みで見れば実質55万円台。