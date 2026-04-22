Amazonセール情報大紹介！ 第1668回
コードレスなのにメインで使える。部屋干しでも風を回せるSwitchBotサーキュレーターが割引中
2026年04月22日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】SwitchBot サーキュレーターをチェック！
SwitchBotのサーキュレーターがAmazonでタイムセール対象。参考価格13,980円のところ、21％オフの10,980円で販売中。
コードレスのサーキュレーターって、正直“サブ用途”のイメージが強い。持ち運びは便利だけど、風は弱めで、部屋全体を回すには物足りない。そんな印象、持っている人も多いはず。
でも、もしそれが“普通にメインで使えるレベル”だったらどうだろう。しかも、置き場所に縛られずに使えるとしたら。
エアコンをつけているのに効きが悪い。部屋干しの湿気が抜けない。空気をしっかり回せるかどうかで、体感は変わってくる。
①コードレスでも“ちゃんと使える”
コードレスというとサブ用途のイメージがあるが、このモデルは30畳対応の大風量で部屋全体の空気をしっかり動かせる設計。エアコンと併用することで空気を循環させやすく、普段使いのメインとして置いておける性能を備えている。
②置き場所に縛られないから使い方が変わる
バッテリー内蔵でコードレス使用に対応し、コンセントの位置を気にせず置きたい場所にそのまま設置できる。部屋干しの近くや空気がこもりやすい場所にも合わせやすく、使う場所に縛られず空気を回しやすいのが特徴だ。
③細かく調整できて“つけっぱなし”でも使いやすい
風量は1〜100％まで細かく調整でき、強すぎず弱すぎない風を作りやすい仕様。静音性にも配慮されており、就寝時や在宅ワーク中でも使いやすい。無理なく使い続けやすく、空気を回し続けやすいのもポイントだ。
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