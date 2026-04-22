重量と価格を抑えつつ、フルHDゲーミングを楽しめる。RTX3050・16GB・144HzのMSIゲーミングノートが13万円台

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【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Cyborg-15-A13UC-6022JP」をチェック！

MSIのゲーミングノートPC「Cyborg-15-A13UC-6022JP」がAmazonでタイムセール対象。過去価格149,800円のところ、7％オフの139,800円で販売中。

「20万円、30万円も出すのはちょっとキツい。でも、安すぎて動かないのは避けたい」そんな価格帯でゲーミングノートを探すと、選択肢は限られてくる。

「Cyborg-15-A13UC-6022JP」は、その中で選びやすい1台。RTX3050に16GBメモリ、144Hzディスプレイと、ゲーム用途で外したくないポイントを押さえている。

いまはセールで価格も下がっており、「予算は抑えたいけど失敗も避けたい」という人にとって、検討しやすいタイミングだ。

①Core i7-13620H×RTX3050

Core i7-13620HとGeForce RTX 3050の組み合わせ。ハイエンドではないが、フルHD解像度でPCゲームを楽しめる性能を持つ。CPUとGPUの両方を備えた構成だ。

②フルHD・144Hzディスプレイ

15.6インチのフルHDパネルは144Hz。動きの速いシーンでも残像が気になりにくく、視点移動の多いゲームでも見やすい。60Hzからだと、この違いはわりと分かる。

③メモリ16GB／512GB SSD

メモリ16GBに512GB SSD。本体は約1.98kgで据え置きに寄りすぎず、持ち運びも一応できる重さに収まっている。

製品スペック

【CPU】Core i7-13620H

【GPU】GeForce RTX 3050 Laptop GPU

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】15.6インチ フルHD／144Hz