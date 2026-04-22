Amazonセール情報大紹介！ 第1667回
重量と価格を抑えつつ、フルHDゲーミングを楽しめる。RTX3050・16GB・144HzのMSIゲーミングノートが13万円台
2026年04月22日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Cyborg-15-A13UC-6022JP」をチェック！
MSIのゲーミングノートPC「Cyborg-15-A13UC-6022JP」がAmazonでタイムセール対象。過去価格149,800円のところ、7％オフの139,800円で販売中。
「20万円、30万円も出すのはちょっとキツい。でも、安すぎて動かないのは避けたい」そんな価格帯でゲーミングノートを探すと、選択肢は限られてくる。
「Cyborg-15-A13UC-6022JP」は、その中で選びやすい1台。RTX3050に16GBメモリ、144Hzディスプレイと、ゲーム用途で外したくないポイントを押さえている。
いまはセールで価格も下がっており、「予算は抑えたいけど失敗も避けたい」という人にとって、検討しやすいタイミングだ。
①Core i7-13620H×RTX3050
Core i7-13620HとGeForce RTX 3050の組み合わせ。ハイエンドではないが、フルHD解像度でPCゲームを楽しめる性能を持つ。CPUとGPUの両方を備えた構成だ。
②フルHD・144Hzディスプレイ
15.6インチのフルHDパネルは144Hz。動きの速いシーンでも残像が気になりにくく、視点移動の多いゲームでも見やすい。60Hzからだと、この違いはわりと分かる。
③メモリ16GB／512GB SSD
メモリ16GBに512GB SSD。本体は約1.98kgで据え置きに寄りすぎず、持ち運びも一応できる重さに収まっている。
製品スペック
【CPU】Core i7-13620H
【GPU】GeForce RTX 3050 Laptop GPU
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】15.6インチ フルHD／144Hz
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