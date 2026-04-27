Amazonセール情報大紹介！ 第1690回
スッキリした見た目に、ノートPC以上の性能とOfficeを詰め込んだ。ASUS一体型PCがセールで15万円台
2026年04月27日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 一体型デスクトップPC「V400 AiO V440VAK」をチェック！
ASUSの一体型デスクトップPC「V400 AiO V440VAK」がAmazonでタイムセール対象。参考価格169,800円のところ、6％オフの159,800円で販売中。
デスクトップPCを一から揃えようとすると、本体以外にモニターやキーボードが必要になる場合もある。作業によっては、Officeのソフトまで準備しなくてはならない。
その点、一体型PC（オールインワン）なら最初から必要なものがひと通り揃っている。箱から出して置くだけで、すぐに使い始められる。ちょうど今はセールで価格も下がっているので、サクッと環境を整えたい人にはいいタイミング。
①23.8型フルHD／100Hz／ノングレア
23.8型ワイドのフルHD（1920×1080）ディスプレイを搭載。ノングレアで映り込みを抑えやすく、100Hz表示に対応。画面占有率約93％のナノエッジ設計で、sRGB 100％や広視野角にも対応している。
②Core i7／16GB／1TB SSD／Office 2024
インテル Core i7-13620H、メモリ16GB、SSD 1TBの構成。PCIe 4.0対応のSSDでデータの読み書きもスムーズ。Office Home & Business 2024に加え、Microsoft 365 Basic（1年間）も利用できる。
③Wi-Fi 6E／HDMI／USB／顔認証対応
Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3に対応。HDMI出力×1、USB Type-A×3、Type-C×1（データ転送）を備える。207万画素のIRカメラとアレイマイク、5W×2スピーカーを内蔵し、Windows Helloの顔認証にも対応。
製品スペック
【CPU】Core i7-13620H
【メモリ】16GB
【ストレージ】SSD 1TB
【ディスプレイ】23.8型 フルHD
【Office】Office Home & Business 2024
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