カプコン「プラグマタ」新キャラ発表 主人公に似たもう1人のアンドロイド「エイト」
カプコンは4月15日、発売が迫る「プラグマタ」の最新トレーラーを公開した。管理AI“イドゥス”、そして主人公のディアナに似たもう1人のアンドロイド「エイト」とのやり取りが見られ、ファンからは期待の声が高まっている。
今回発表された新キャラクターの名前は「エイト」。ディアナの姉妹機となるアンドロイドで、識別番号「DI33558」末尾の数字からそう名乗っているとのこと。映像では触手（？）に囚われピンチに陥っていたり、ディアナに望みを託そうとしたりと、気になるドラマが待っていそうだ。
ユーザーからは「エイト、気になる…！」「ヒューが名付けたディアナって名前をエイトが知ってるのは…？」「発売まで待てねぇ」など、期待する声が相次いでいる。いっぽうで「ネタバレやめてくれよ」「これはサプライズにしておくべきだったのでは？」と、追加情報の解禁を“ネタバレ”と批判する声も。
すでに配信中の体験版は非常に好評で、パズルと射撃を同時並行でやる戦闘システムは絶賛の嵐。「バイオハザード」や「モンスターハンター」など、アクションの良さに定評のあるカプコンだけに、ファンの注目はいま“ストーリーの良さ”に向いているようだ。
「プラグマタ」はいよいよ今週、4月17日にPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて発売予定。Nintendo Switch 2 版のみ、4月24日発売となる。
また、ゲーム実況者のおついちさんが開発者にインタビューする動画が本日19時公開。公式番組「カプコンTV!!」でも4月16日19時より発売直前特番を配信する。購入の参考に、チェックしてみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：プラグマタ
ジャンル：SFアクションアドベンチャー
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年4月17日 ※国内Nintendo Switch 2版のみ4月24日予定
価格：
通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。
CERO：C（15才以上対象）
©CAPCOM
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