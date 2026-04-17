カプコンは4月17日、SFアクションアドベンチャー『プラグマタ』を発売※。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7990円、そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

※Nintendo Switch 2『プラグマタ』は2026年4月24日発売予定。

本作は、月から地球への帰還を目指す“ヒュー・ウィリアムズ”と“ディアナ”、友人のようであり、親子のようでもある二人。彼らがどのような絆を紡いでいくのか？ 互いに助けあう“バディ”の物語を“パズルとアクションの融合”という独自のゲームシステムで描いた1作。

美麗なグラフィックで表現された近未来の月面世界での冒険譚を、右脳と左脳をフル回転させる“『プラグマタ』ならでは”の爽快感とともに楽しもう。公式Xでは発売を祝した映像を公開中なので、こちらも要チェックだ。

●『プラグマタ』公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP

なお、ASCIIではPS5版のレビューを掲載中。アクション難易度や探索の楽しいポイントなどを綴っているので、ぜひこちらを購入の参考にしてもらえれば幸いだ。

■STORY

近未来。人類は月面で発見された鉱石から精製した新素材により、

あらゆる物質の性質や機能を再現できる、革新的な3Dプリント技術を研究していた。

しかし研究中の月面施設との連絡が途絶え、

地球から派遣された調査隊も事故により消息を絶ってしまう。

その調査隊の一人である“ヒュー”を救ったのは、

施設に取り残されていたアンドロイドの少女 ”ディアナ” だった。

二人は困難な状況の中で互いを支え合い、少しずつ絆を育みながら

AIに支配された月面施設からの脱出──そして“地球への帰還”を目指してゆく。

月面上には、不完全ながら地球の姿を模して再現された謎のエリアが広がり、

施設の内部には、消えた人々の記録が静かに残されていた。

やがて二人は、月に秘められた真相へと辿り着く──。

■ヒュー・ウィリアムズとディアナ、2人の主人公

ヒュー・ウィリアムズ

月面施設の調査に派遣されたシステム監査員。警備を任されることもあって、さまざまな銃器を使いこなす。月震による事故で重傷を負うもディアナに救助され、二人で地球への帰還を目指して月面施設の探索を進めることとなる。根は優しいが、思ったことをつい口に出してしまう事も。

ディアナ（識別番号D-I-0336-7）

ルナフィラメント製の躯体を持つ特製のアンドロイド、“プラグマタ”の少女。施設装置やボット（作業・警備用ロボット）にハッキングする能力を持つ。好奇心旺盛で高い学習能力を持つが、未だ蓄積データが少ないため無邪気な反応を見せる事も多い。ヒューが名付けた “ディアナ” という呼び名はお気に入りのようだ。

■パズルとアクションが融合！ 独自の爽快感と戦略が味わえる！

二人に襲い掛かる“ボット”たち。彼らにダメージを与えるには、ディアナの“ハッキング”で装甲を強制解除し、ヒューで銃撃を加えるのが有効だ。協力して窮地を突破しよう。

■地球を目指すヒューとディアナ。彼らの帰還は叶うのだろうか？

■ヒューとディアナの追加衣装をプレゼント。早期購入特典を手に入れよう！

『プラグマタ』のパッケージ版、ダウンロード版ともに早期購入特典として勇猛果敢な戦国時代の武士の衣装を纏ったヒューの衣装「ネオ・ブシドー」と、可憐に暗躍する忍者をテーマにしたディアナの衣装「ネオ・クノイチ」をプレゼント。

パッケージ版は特典在庫限り、ダウンロード版は下記の日時迄の購入と予約が対象となる。ぜひ、手に入れよう。

PlayStation 5／Xbox Series X|S ダウンロード版：2026年4月23日23時59分（JST）までの購入

PC（Steam） ダウンロード版：2026年4月24日12時59分（JST）までの購入

Nintendo Switch 2 ダウンロード：2026年5月14日23時59分（JST）までの予約／購入

※早期購入特典は後日、別途入手できる可能性があります。

※パッケージ版への早期購入特典の封入は特典在庫が無くなり次第、終了となります。

■『プラグマタ』の世界観をさらに深く味わう！

『プラグマタ デラックスエディション』

「デラックスエディション」には月面世界でのヒューとディアナの憩いの場“シェルター”を豊かにするコンテンツをギュッと詰めこんだDLC『シェルターバラエティパック』を収録している。

ヒューのクールな宇宙服や武器、キュートなディアナの違った一面が見られる追加衣装や動き、ジュークボックスでの選曲の拡張や、75点もの資料がシェルターで閲覧できる「アートワーク」などを楽しめる「デラックスエディション」。

本作の世界観を満喫したい人におススメのお得なセットだ。