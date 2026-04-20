Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第219回
eスポーツで勝利を掴みたいなら、大好評の「Razer Viper V4 Pro」がおすすめ
2026年04月20日 22時30分更新
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Razerのゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、Razerのゲーミングマウス「Viper V4 Pro」が販売中だ。価格は2万6980円。
本製品は、軽量＆左右対称型のワイヤレスゲーミングマウス。約49gの軽量デザインをはじめ、8000Hzのポーリングレートを実現させた第2世代Razer HyperSpeed Wireless、オプティカルスクロールホイール、第3世代の50Kオプティカルセンサー、オプティカルマウススイッチ、最大180時間のバッテリー持続時間などが特徴。
神レベルな進化を遂げたViperシリーズの新機種
ユーザーレビューを見ると、「神マウス」「前世代よりもランクが上がった」「軽さに驚いた」「前世代よりもバッテリー持ちが長くなった」といった声が寄せられている。eスポーツ向けに設計された形状と機能が魅力の本製品。Razer Viperシリーズの進化を体験してみたい人、eスポーツタイトルで勝利を掴みたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|Razer レイザー Viper V4 Pro ゲーミングマウス 49g 超軽量 8,000Hzドングル同梱 ワイヤレス HyperSpeed Wireless 第3世代 Razer Focus Pro オプティカルセンサー 50,000DPI 第4世代 オプティカルマウススイッチ 180時間駆動 オプティカルスクロールホイール 6ボタン ヴァイパーブイフォー プロ 【日本正規代理店保証品】
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