“ノートPCいらないかも”と思わせるM4搭載。作業機として成立するiPad Proが約9万円引き

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【Amazonで割引中】Apple 11インチiPad Pro（M4）をチェック！

Apple 11インチiPad Pro (M4)がAmazonで割引対象。参考価格357,091円のところ、25％オフの268,920円で販売中。

安くはない。それでも選ばれているのは、これ1台で済むから。M4やUltra Retina XDRディスプレイ、大容量ストレージまで揃った最上位構成で、ノートPCとタブレットを分けて持つ手間を減らせる。しかも今回は約9万円引き。検討する理由がそろっているタイミングでもある。

①Ultra Retina XDR＋Nano-textureで見え方が変わる

このモデルは「Ultra Retina XDRディスプレイ」に、Nano-textureガラスを採用した構成。明るさやコントラストに加えて、映り込みがかなり抑えられている。iPad Airなどの液晶とは、見え方がはっきり違う。

②M4で重い作業も回せる

M4チップを積んだモデルで、タブレットというより作業用として使える性能。写真や動画の編集など負荷のかかる処理も進めやすく、普段使いだけで終わらない余裕がある。

③2TBでデータをまとめて置ける

この構成は2TBストレージを搭載している。写真や動画など容量の大きいデータも本体に置いておけるので、外付けやクラウドに逃がさず進められる。