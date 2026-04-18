Amazonセール情報大紹介！ 第1653回
枕、何が正解かわからない人へ。約5,000円で試せる“高さを自分で合わせられる”西川の枕が割引中
2026年04月18日 21時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】西川「睡眠博士 首肩フィット 枕（低め）」をチェック！
西川の「睡眠博士 首肩フィット 枕（低め）」がAmazonで割引対象。参考価格5,610円のところ、11％オフの4,981円で販売中。
枕って、「これが正解」と言い切れるものがなくて、なんとなく使い続けている人も多い。朝の首や肩に違和感があるなら、一度見直してみる余地はある。とはいえ、いきなり高い枕に手を出すのも迷うところ。まずは高さを自分で調整しながら、自分に合う形を探してみるのも一つ。西川の「睡眠博士 首肩フィット 枕」は、そうした使い方がしやすい。
①高さを合わせて使う
首部と後頭部の2か所に調整口があり、中材の出し入れで高さを変えられる。補充用パイプも付属していて、足りない分は追加し、合わなければ減らす形。
②仰向けと横向きの両方に対応
中央はくぼみ形状で後頭部が収まりやすく、首の部分は独立構造で高さを保つ設計。両サイドは少し高めになっていて、寝返りで横向きになったときも高さを取りやすい。
③洗って清潔に保てる
洗濯機で洗えるので、汗やにおいが気になったときに手入れできる。マチと裏地にはメッシュ生地を使い、通気性にも配慮されている。
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