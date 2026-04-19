“どこいった？”がほぼ消える。探す時間を減らすApple AirTag（第2世代）が14％オフ

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【Amazonで14％】Apple「AirTag（第2世代）」をチェック！

Appleの「AirTag（第2世代）」がAmazonで割引対象。参考価格4,980円のところ、14％オフの4,299円で販売中。

鍵や財布をなくして焦った経験があるなら、対策は早い方がいい。AirTagは持ち物に付けておくだけで場所が分かる仕組み。割引されている今のうちに用意しておくのもあり。

①どこにあるか、ちゃんと分かる

「探す」アプリに対応し、iPhoneの「正確な場所を見つける」機能で方向や距離を確認できる。なくした物のある場所まで案内できるのが特徴。

②見つけやすさが強化（第2世代）

スピーカーの音量が50％大きくなり、チャイムも聞き分けやすくなっている。超広帯域チップとBluetoothチップのアップグレードにより、これまで以上に遠くからでも持ち物を見つけられる。

③付けっぱなしで使いやすい

交換可能なバッテリーで1年以上使用でき、交換時期はiPhoneが通知。位置情報や履歴は本体に保存されず、確認できるのは本人と許可したユーザーのみ。鍵やバッグに付けたまま使いやすい。