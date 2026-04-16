Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第207回
Switch 2にも対応！ 価格で選ぶなら、6000円台のSwitch用ワイヤレスホリパッドがイチオシ
2026年04月16日 17時00分更新
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ホリのNintendo Switch用コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、ホリの「【任天堂ライセンス商品】ワイヤレスホリパッド for Nintendo Switch グレー」が販売中だ。参考価格は6980円だが、執筆時点では14％オフの6028円で購入できる（4月16日時点）。
本製品は、約10mのワイヤレス通信に対応するNintendo Switch用コントローラー。グリップの表面に施された凹凸加工と継ぎ目のない構造でしっかりと握れるという。そのほか、約180gの軽量設計や加速度センサーおよびジャイロセンサー、スリープ解除機能なども特徴となっている。
初代SwitchだけでなくSwitch 2でも使える
ユーザーレビューを見ると、「Switch 2でも使えた」「純正と比べても遜色なし」「シンプルで使いやすい」といった声が寄せられている。Switch 2にも対応しているところがポイントになっているようだ。純正のプロコントローラーよりも手頃な価格も魅力なので、気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【任天堂ライセンス商品】ワイヤレスホリパッド for Nintendo Switch グレー【Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ対応】
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