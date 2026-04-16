Switch 2にも対応！ 価格で選ぶなら、6000円台のSwitch用ワイヤレスホリパッドがイチオシ

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ホリのNintendo Switch用コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、ホリの「【任天堂ライセンス商品】ワイヤレスホリパッド for Nintendo Switch グレー」が販売中だ。参考価格は6980円だが、執筆時点では14％オフの6028円で購入できる（4月16日時点）。

本製品は、約10mのワイヤレス通信に対応するNintendo Switch用コントローラー。グリップの表面に施された凹凸加工と継ぎ目のない構造でしっかりと握れるという。そのほか、約180gの軽量設計や加速度センサーおよびジャイロセンサー、スリープ解除機能なども特徴となっている。

初代SwitchだけでなくSwitch 2でも使える

ユーザーレビューを見ると、「Switch 2でも使えた」「純正と比べても遜色なし」「シンプルで使いやすい」といった声が寄せられている。Switch 2にも対応しているところがポイントになっているようだ。純正のプロコントローラーよりも手頃な価格も魅力なので、気になる人はチェックしてみては？