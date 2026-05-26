Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第377回
静音重視の赤軸スイッチを採用する1万円切りのゲーミングキーボード、タイムセールで20％オフ
2026年05月26日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Keychronのカスタムゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、Keychronの有線メカニカルゲーミングキーボード「Keychron C3 Pro」が販売中だ。参考価格は9680円だが、タイムセールにより20％オフの7744円で購入できる（5月26日時点）。
本製品は、赤軸の静音スイッチを搭載するメカニカルゲーミングキーボード。コンパクトなテンキーレスのほか、JISレイアウトのキーキャップ、ダブルショットPBTキーキャップなどが特徴となっている。
ゲーム以外の用途でも重宝するゲーミングキーボード
ユーザーレビューを見ると、「控えめにいっても最高」「気持ちよく打てて最高」「打鍵感、静音性ともに文句なし」といった声が寄せられている。打鍵感と静音性がポイントになっているようだ。ゲームだけでなく仕事用に打ってつけの一台と言えるだろう。タイムセール中なので、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】Keychron C3 Pro カスタムゲーミングキーボード、コンパクトテンキーレスレイアウト/JISレイアウト/RGBバックライト/有線接続メカニカルキーボード/ホットスワップ対応/ガスケットマウント/ダブルショットPBTキーキャップ/Mac Windows Linux対応 (Keychron Silent K Pro赤軸)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第376回
トピックスSwitch 2もPCもスマホもこれ1台！ マルチ対応ワイヤレスゲーミングコントローラーが8999円
-
第375回
トピックスゲーミングマイク初心者におすすめ！ 1万円台のダイナミックマイク＆マイクアームセットがタイムセールでよりお得に
-
第374回
トピックスRTX 5050搭載のGALLERIA製15.6型ゲーミングノートPCを発見！ 設定次第では最新ゲームも遊べるかも
-
第373回
トピックス「Forza Horizon 6」を本気で走りたい人へ。Logicool Gのハンコンが4万円切りで買えるぞ！
-
第372回
トピックスヘッドセット、そろそろいいやつ欲しくない？ SteelSeries「Arctis Nova 5P」が2万円切り
-
第370回
トピックス320Hz駆動って強すぎでは？ Amzfastの24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで2万円切り！
-
第369回
トピックス今のうちに買おう！ 純正のXboxワイヤレスコントローラー＆Type-Cケーブルがタイムセールで6636円
-
第368回
トピックスキーボードは長く使えるものを選びたい。HyperXのテンキーレスモデルが15％オフ
-
第367回
トピックスXbox用コントローラーにも“高級感”がほしい。Naconのワイヤレスモデルが6％オフ
-
第366回
トピックスXbox Game Pass Ultimate 1ヶ月分のオンラインコード版がセール中！ 「Forza Horizon 6」は追加料金なしで遊べる
- この連載の一覧へ