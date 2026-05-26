静音重視の赤軸スイッチを採用する1万円切りのゲーミングキーボード、タイムセールで20％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Keychronのカスタムゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、Keychronの有線メカニカルゲーミングキーボード「Keychron C3 Pro」が販売中だ。参考価格は9680円だが、タイムセールにより20％オフの7744円で購入できる（5月26日時点）。

本製品は、赤軸の静音スイッチを搭載するメカニカルゲーミングキーボード。コンパクトなテンキーレスのほか、JISレイアウトのキーキャップ、ダブルショットPBTキーキャップなどが特徴となっている。

ゲーム以外の用途でも重宝するゲーミングキーボード

ユーザーレビューを見ると、「控えめにいっても最高」「気持ちよく打てて最高」「打鍵感、静音性ともに文句なし」といった声が寄せられている。打鍵感と静音性がポイントになっているようだ。ゲームだけでなく仕事用に打ってつけの一台と言えるだろう。タイムセール中なので、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。