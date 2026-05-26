ディープピンクのXboxワイヤレスコントローラーがタイムセールで7700円！ 多彩なカラバリも魅力のひとつ

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Xbox ワイヤレス コントローラー（ディープ ピンク）をチェック

Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー (ディープ ピンク)」が販売中だ。参考価格は9900円だが、タイムセールにより27％オフの7200円で購入できる（5月26日時点）。

本製品は、「ディープピンク」で彩色されたXboxワイヤレスコントローラー。Xbox OneやXbox Series X|S、PC、iOS、Androidに対応する。ハイブリッド方向パッドや滑りにくいグリップなどが特徴となっている。

多彩なカラーリングからお気に入りの一台を選べる

ユーザーレビューを見ると、「安定感と操作性が桁違い」「完成度が高い」「普通に使いやすい」といった声が寄せられている。

操作性や安定性を評価する人がほとんどだが、カラーバリエーションを評価する人も一定数いる。実際、豊富なカラーバリエーションもXboxワイヤレスコントローラーの魅力のひとつ。カラバリを重視している人は、Xboxワイヤレスコントローラーをチェックしてみては？