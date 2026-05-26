RTX 5050搭載のGALLERIA製15.6型ゲーミングノートPCを発見！ 設定次第では最新ゲームも遊べるかも

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GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPC「GALLERIA RL7C-R55-5N」が販売中だ。価格は22万8980円。

本製品は、インテル「Core i7-14650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5050」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは500GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

設定次第では最新ゲームもとりあえず遊べる

ドスパラの製品ページによれば、FPSの「Apex Legends」は最高設定だと約180fps（フルHD）、レースゲームの「Forza Horizon 5」は中設定だと135fps（フルHD）、ハンティングアクションの「モンスターハンターワイルズ」は中設定だと60fps（フルHD）としている。

スペックを見る限り、グラフィック設定を下げることで最新ゲームも難なく遊べると思われる（DLSSやフレーム生成を利活用する手もある）。「最高の設定にこだわらず、ゲームができればそれで十分」「仕事兼ゲームができるノートPCが欲しい」と考えている人におすすめできそうだ。