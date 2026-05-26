Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第381回
200Hz駆動なのに1万円台！ Acer製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールでよりお買い得に
2026年05月26日 11時00分更新
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Acerの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Acerの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「Nitro VG240YX1bmiipx」が販売中だ。過去価格は1万7827円だが、タイムセールにより6％オフの1万6790円で購入できる（5月26日時点）。
本製品はフルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを採用する23.8型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは200Hz、応答速度は0.5ms（GTG）。そのほか、11段階のダークレベルを調整できるブラックブースト機能、6軸カラー調整機能、ゼロフレームデザインなどが特徴となっている。
200Hz駆動のコスパモデル、タイムセールでよりお得に
ユーザーレビューを見ると、「200Hz出て色味もキレイ」「コスパが非常に高い」「目立った入力遅延もなく満足」といった声が寄せられている。200Hz駆動ながらも2万円を切る価格で購入できる点が本製品の魅力。安価な高リフレッシュレートディスプレーを求めている人に刺さるのではないだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|Acer ゲーミングモニター 23.8インチ IPS フルHD 非光沢 200Hz 0.5ms sRGB 99% AMD FreeSync Premium HDR10 HDMI 2.0 DisplayPort v1.2 スピーカー・ヘッドフォン端子 搭載 Nitro VG240YX1bmiipx
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