200Hz駆動なのに1万円台！ Acer製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールでよりお買い得に

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Acerの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Acerの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「Nitro VG240YX1bmiipx」が販売中だ。過去価格は1万7827円だが、タイムセールにより6％オフの1万6790円で購入できる（5月26日時点）。

本製品はフルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを採用する23.8型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは200Hz、応答速度は0.5ms（GTG）。そのほか、11段階のダークレベルを調整できるブラックブースト機能、6軸カラー調整機能、ゼロフレームデザインなどが特徴となっている。

200Hz駆動のコスパモデル、タイムセールでよりお得に

ユーザーレビューを見ると、「200Hz出て色味もキレイ」「コスパが非常に高い」「目立った入力遅延もなく満足」といった声が寄せられている。200Hz駆動ながらも2万円を切る価格で購入できる点が本製品の魅力。安価な高リフレッシュレートディスプレーを求めている人に刺さるのではないだろうか。