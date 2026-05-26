Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第375回
ゲーミングマイク初心者におすすめ！ 1万円台のダイナミックマイク＆マイクアームセットがタイムセールでよりお得に
2026年05月26日 17時00分更新
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MAONOのゲーミングマイクをチェック
Amazon.co.jpにて、MAONOのゲーミングマイク「PD200XS（ホワイト）」が販売中だ。参考価格は1万4280円だが、タイムセールにより20％オフの1万1422円で購入できる（5月26日時点）。
本製品は、USBとXLR両対応のダイナミックマイクとマイクアームがセットになったもの。簡単操作がウリで、USBケーブルをマイクに接続するだけで素早く利用できるという。そのほか、40Hz～16KHzの幅広い周波数応答、専用ユーティリティソフト、制御可能なRGBライティング、ワンクリックミュートなどが特徴となっている。
ダイナミックマイク＆マイクアーム込みで1万円台はお得では？
ユーザーレビューを見ると、「安いけど音質は良い」「設定が簡単」「最初のマイクにおすすめ」といった声が寄せられている。初心者でも安心して利用できる点とコスパの高さがポイントになっているようだ。
マイクアーム込みで1万円台はお得そのもの。タイムセール中はさらにお得に購入できるため、ゲーミングマイクを探している人は本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|MAONO ゲーミングマイク USB XLR接続 ダイナミックマイク 専用ソフトウェア付属 単一指向性PCマイク ミュートボタン ボリューム調整 RGBライティング付き PC PS4 PS5 オーディオミキサー対応 ゲーム実況 ライブ配信 ポッドキャスト ナレーション録音 PD200XS 白
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