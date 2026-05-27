Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第384回
Switch 2用のメッシュダストカバーが24％オフの989円！ 本体をホコリから守りたい人必見のアイテム
2026年05月27日 12時00分更新
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Switch 2用メッシュダストカバーをチェック
Amazon.co.jpにて、AriKroiiの「Switch 2用メッシュダストカバー」が販売中だ。過去価格は1299円だが、タイムセールにより24％オフの989円で購入できる（5月26日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2用に設計されたメッシュダストカバー。防塵・防汚の効果を持つオックスフォード素材で作られており、本体をしっかり保護してくれるという。使い方は、Switch 2本体にダストカバーを被せるだけだ。
Switch 2をホコリから守りたい人必見のアイテム
ユーザーレビューを見ると、「ホコリをしっかり防ぎつつ、熱がこもらないのがうれしい」「Switch 2にピッタリ」「柔らかいのでカバーの上から電源を押してスリープできる」といった声が寄せられている。
家庭用ゲーム機はホコリがたまりやすく、掃除を怠ると故障の原因になってしまうことも。Switch 2をホコリから守りたい人は、本製品の購入を検討してみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|Switch 2用メッシュダストカバー【新登場-防塵】AriKroii スイッチ2用ドックカバー オックスフォード材料 排熱設計 キズ防止 防塵カバ ー 全面保護 使いやすい お手入れ簡単 (メッシュブラック)
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