WQHD×240Hzで3万円台！ REGZAの27型ゲーミングディスプレーがタイムセール中

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REGZAの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、REGZAの27型WQHDゲーミングディスプレー「RM-G276N」が販売中だ。参考価格は5万600円だが、タイムセールにより35％オフの3万3000円で購入できる。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは240Hz、応答速度は1ms（GTG）など。そのほか、sRGB:99％＆DCI-P3:90％の広色域、HDR10への対応、暗部強調機能などが特徴となっている。

5万円台のモデルがタイムセールで3万円台に

ユーザーレビューを見ると、「発色が綺麗で満足」「ヌルヌル感、見え方が違う」「国産の安心感」といった声が寄せられている。REGZAならではのクオリティがポイントになっているようだ。タイムセール中は3万円台で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。