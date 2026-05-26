Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第380回
WQHD×240Hzで3万円台！ REGZAの27型ゲーミングディスプレーがタイムセール中
2026年05月26日 21時00分更新
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REGZAの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、REGZAの27型WQHDゲーミングディスプレー「RM-G276N」が販売中だ。参考価格は5万600円だが、タイムセールにより35％オフの3万3000円で購入できる。
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは240Hz、応答速度は1ms（GTG）など。そのほか、sRGB:99％＆DCI-P3:90％の広色域、HDR10への対応、暗部強調機能などが特徴となっている。
5万円台のモデルがタイムセールで3万円台に
ユーザーレビューを見ると、「発色が綺麗で満足」「ヌルヌル感、見え方が違う」「国産の安心感」といった声が寄せられている。REGZAならではのクオリティがポイントになっているようだ。タイムセール中は3万円台で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|REGZA ゲーミングモニター 27インチ WQHD 240Hz モンスターハンターワイルズ推奨画質 1ms(GTG) HDR10 Fast IPSパネル Adaptive Sync HDMI対応 RM-G276N
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