Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第383回
RTX 5060・32GBメモリー・1TBで抜かりなし！ MSIの15.6型ゲーミングノートが5％オフ
2026年05月27日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15」が販売中だ。過去価格は26万3800円だが、タイムセールにより5％オフの24万9800円で購入できる（5月26日時点）。
RTX 5060を搭載するゲーミングノート
本製品は、インテル「Core 7 240H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5）、ストレージは1TB M.2 NVMe SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Proなど。
フルHD環境に強いRTX 5060や32GBメモリー、1TB SSDと、申し分なしの構成と言えるだろう。タイムセール中は25万円を切る価格帯で購入可能だ。ゲームだけでなく仕事やクリエイティブワークもこなしたい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|MSI ゲーミングノートPC Cyborg 15 GeForce RTX 5060 Core 7 240H 15.6インチ メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート144Hz Windows11 Pro Cyborg-15-B2RWFKG-2863JP
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第384回
トピックスSwitch 2用のメッシュダストカバーが24％オフの989円！ 本体をホコリから守りたい人必見のアイテム
-
第382回
トピックスRTX 5060搭載のGALLERIAが27万円台！ フルHD〜WQHDで快適に遊べるゲーミングPC
-
第381回
トピックス200Hz駆動なのに1万円台！ Acer製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールでよりお買い得に
-
第380回
トピックスWQHD×240Hzで3万円台！ REGZAの27型ゲーミングディスプレーがタイムセール中
-
第379回
トピックスディープピンクのXboxワイヤレスコントローラーがタイムセールで7700円！ 多彩なカラバリも魅力のひとつ
-
第378回
トピックス夜空みたいな限定デザイン、しかも約48g。REJECT限定ゲーミングマウスが実用面も強い
-
第377回
トピックス静音重視の赤軸スイッチを採用する1万円切りのゲーミングキーボード、タイムセールで20％オフ
-
第376回
トピックスSwitch 2もPCもスマホもこれ1台！ マルチ対応ワイヤレスゲーミングコントローラーが8999円
-
第375回
トピックスゲーミングマイク初心者におすすめ！ 1万円台のダイナミックマイク＆マイクアームセットがタイムセールでよりお得に
-
第374回
トピックスRTX 5050搭載のGALLERIA製15.6型ゲーミングノートPCを発見！ 設定次第では最新ゲームも遊べるかも
- この連載の一覧へ