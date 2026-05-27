RTX 5060・32GBメモリー・1TBで抜かりなし！ MSIの15.6型ゲーミングノートが5％オフ

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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15」が販売中だ。過去価格は26万3800円だが、タイムセールにより5％オフの24万9800円で購入できる（5月26日時点）。

RTX 5060を搭載するゲーミングノート

本製品は、インテル「Core 7 240H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5）、ストレージは1TB M.2 NVMe SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Proなど。

フルHD環境に強いRTX 5060や32GBメモリー、1TB SSDと、申し分なしの構成と言えるだろう。タイムセール中は25万円を切る価格帯で購入可能だ。ゲームだけでなく仕事やクリエイティブワークもこなしたい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。