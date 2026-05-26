Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第376回
Switch 2もPCもスマホもこれ1台！ マルチ対応ワイヤレスゲーミングコントローラーが8999円
2026年05月26日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
EasySMXのゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、EasySMXのワイヤレスゲームコントローラー「EasySMX D10」が販売中だ。価格は8999円。
本製品は、Nintendo Switch 2やPC、モバイルに対応するワイヤレスゲームコントローラー。高感度・高精度のTMRジョイスティックやダイナミックRGBバックライト、1000Hzポーリングレート、ジャイロセンサー機能、充電ドックなどが特徴となっている。
複数のプラットフォームに対応するゲームコントローラー
ユーザーレビューを見ると、「本気で戦える道具」「これ買って正解」「ライトの光にムラがなく、使っていて楽しい逸品」といった声が寄せられている。複数のプラットフォームに接続できる点と使い勝手の良さがポイントになっているようだ。
SwitchやPC、モバイルのプラットフォームに対応するゲームコントローラーを探している人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|EasySMX コントローラー PC Switch 2 Steam Deck IOS Android 、充電ドック、RGB バックライト、TMR ジョイスティック付きゲーム コントローラー、Switch ゲームパッド 無線 、1000Hz ポーリングレート、Switch 2/Switch/Steam Deck/iOS/Android/PC 対応、日本語取扱説明書付き(パープル)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第375回
トピックスゲーミングマイク初心者におすすめ！ 1万円台のダイナミックマイク＆マイクアームセットがタイムセールでよりお得に
-
第374回
トピックスRTX 5050搭載のGALLERIA製15.6型ゲーミングノートPCを発見！ 設定次第では最新ゲームも遊べるかも
-
第373回
トピックス「Forza Horizon 6」を本気で走りたい人へ。Logicool Gのハンコンが4万円切りで買えるぞ！
-
第372回
トピックスヘッドセット、そろそろいいやつ欲しくない？ SteelSeries「Arctis Nova 5P」が2万円切り
-
第370回
トピックス320Hz駆動って強すぎでは？ Amzfastの24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで2万円切り！
-
第369回
トピックス今のうちに買おう！ 純正のXboxワイヤレスコントローラー＆Type-Cケーブルがタイムセールで6636円
-
第368回
トピックスキーボードは長く使えるものを選びたい。HyperXのテンキーレスモデルが15％オフ
-
第367回
トピックスXbox用コントローラーにも“高級感”がほしい。Naconのワイヤレスモデルが6％オフ
-
第366回
トピックスXbox Game Pass Ultimate 1ヶ月分のオンラインコード版がセール中！ 「Forza Horizon 6」は追加料金なしで遊べる
-
第365回
トピックス3000円切りでこの実力。有線ゲーミングイヤフォン、足音まで聴きたい人にちょうどいい
- この連載の一覧へ