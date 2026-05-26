Switch 2もPCもスマホもこれ1台！ マルチ対応ワイヤレスゲーミングコントローラーが8999円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

EasySMXのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、EasySMXのワイヤレスゲームコントローラー「EasySMX D10」が販売中だ。価格は8999円。

本製品は、Nintendo Switch 2やPC、モバイルに対応するワイヤレスゲームコントローラー。高感度・高精度のTMRジョイスティックやダイナミックRGBバックライト、1000Hzポーリングレート、ジャイロセンサー機能、充電ドックなどが特徴となっている。

複数のプラットフォームに対応するゲームコントローラー

ユーザーレビューを見ると、「本気で戦える道具」「これ買って正解」「ライトの光にムラがなく、使っていて楽しい逸品」といった声が寄せられている。複数のプラットフォームに接続できる点と使い勝手の良さがポイントになっているようだ。

SwitchやPC、モバイルのプラットフォームに対応するゲームコントローラーを探している人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。