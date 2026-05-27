Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第382回
RTX 5060搭載のGALLERIAが27万円台！ フルHD〜WQHDで快適に遊べるゲーミングPC
2026年05月27日 12時00分更新
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GALLERIAのゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングデスクトップPC「GALLERIA XGR7M-R56-WL」が販売中だ。価格は27万4780円。
フルHD～WQHDのディスプレーと相性が良いモデル
本製品は、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは16GB（DDR4-3200）、ストレージは500GB M.2 NVMe SSD、OSはWindows 11 Homeなど。
ドスパラの製品ページによれば、「Apex Legends」は最高設定だと220fps（フルHD）、「Forza Horizon 5」は最高設定だと95fps（フルHD）、「Fortnite」は最高設定だと105fps（フルHD）といった具合だ。フルHD～WQHDのディスプレーであれば、満足いくゲームプレイができるかもしれない。30万円未満の予算に見合うゲーミングデスクトップPCを探している人は、本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングPC 【 RTX 5060 / Ryzen 7 5700X / 16GB / 500GB 】 GALLERIA XGR7M-R56-WL Ryzen 7 5700X搭載 Windows 11 Home 動画編集 ゲーム実況 19377-4958
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