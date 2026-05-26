Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第378回
夜空みたいな限定デザイン、しかも約48g。REJECT限定ゲーミングマウスが実用面も強い
2026年05月26日 20時00分更新
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REJECTのゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、REJECTのゲーミングマウス「LAMZU PARO REJECTモデル【8Kドングル入り】」が販売中だ。参考価格は1万9800円だが、タイムセールにより10％オフの1万7820円で購入できる（5月26日時点）。
本製品はeスポーツチーム「REJECT」の限定モデルで、天の川とわし座をモチーフにしたデザインが施されている。約48gの軽さや8000Hzポーリングレートドングル、右手にフィットするエルゴノミックデザイン、最長80時間のバッテリー駆動などが特徴となる。
軽さ、8Kポーリングレート、夜空のデザインが魅力的
ユーザーレビューを見ると、「小さめだが使いやすい」「唯一無二のデザインがかっこいい」「8000Hzのポーリングレートが快適」といった声が寄せられている。約48gの軽さや8000Hzポーリングレートの快適さ、夜空をコンセプトにしたデザインがポイントになっているようだ。eスポーツタイトルをガッツリ遊びたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|LAMZU PARO REJECTモデル【8Kドングル入り】ゲーミングマウス エルゴ 右手 無線 軽量 48g type-C 充電 ワイヤレス リジェクト×ラムズ REJECT SPECIAL EDITION
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