夜空みたいな限定デザイン、しかも約48g。REJECT限定ゲーミングマウスが実用面も強い

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REJECTのゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、REJECTのゲーミングマウス「LAMZU PARO REJECTモデル【8Kドングル入り】」が販売中だ。参考価格は1万9800円だが、タイムセールにより10％オフの1万7820円で購入できる（5月26日時点）。

本製品はeスポーツチーム「REJECT」の限定モデルで、天の川とわし座をモチーフにしたデザインが施されている。約48gの軽さや8000Hzポーリングレートドングル、右手にフィットするエルゴノミックデザイン、最長80時間のバッテリー駆動などが特徴となる。

軽さ、8Kポーリングレート、夜空のデザインが魅力的

ユーザーレビューを見ると、「小さめだが使いやすい」「唯一無二のデザインがかっこいい」「8000Hzのポーリングレートが快適」といった声が寄せられている。約48gの軽さや8000Hzポーリングレートの快適さ、夜空をコンセプトにしたデザインがポイントになっているようだ。eスポーツタイトルをガッツリ遊びたい人におすすめできる。