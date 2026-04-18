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LEPIC GAMING「PITA FULL COVER GRIP CASE」

4400円でNintendo Switch 2を外傷から守る、しかも持ちやすくなるハードカバーケースがよかった

2026年04月18日 12時00分更新

文● 八尋 編集●ASCII

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　Nintendo Switch 2を購入して以来、困っていることがありました。Nintendo Switchで遊んでいるときは、持ち運ぶときに入れるカバーは購入していたのですが、外で取り出して使うとなったときに落として傷つけちゃったらどうしよう……という点です。

　そうなると、本体にカバーを付けないとなと思うんですが、カバー付けたらドッグに置くときに干渉したりするのかな……と思い、手を出していませんでした。しかし最近これはいい！　と思う製品を見つけました。

　それが、韓国発のゲーミングアクセサリーブランド「LEPIC GAMING」のブランド第1弾となるNintendo Swtich 2向けハードカバーケース「PITA FULL COVER GRIP CASE」です。

厚さ0.7mmでカバーを装着したままドッグに置ける
指紋が付きにくいポリカーボネートで本体を保護

PITA FULL COVER GRIP CASEは、「PITA ULTRA SLIM CASE」と「PITA TACTICAL JOY-CON GRIP CASE」がセットになっています。また、PITA ULTRA SLIM CASEをしっかり固定するための両面テープと、説明書も入っていました

　は、同社の「PITA ULTRA SLIM CASE」と「PITA TACTICAL JOY-CON GRIP CASE」がセットになったモデルです。

PITA ULTRA SLIM CASE

PITA TACTICAL JOY-CON GRIP CASE

　PITA ULTRA SLIM CASEは、本体向けのハードカバーケースになっています。素材に耐腐食処理を施したポリカーボネートを採用しており、本体に傷がつくのを守りつつ、指紋が付きにくいというのもポイントです。Nintendo Swtich 2の場合は携帯ゲーム機として使えるので、どうしても手でもつため指紋は気になってしまいます。それが付きにくいというのは、好印象ですね。

　また、このカバーのいいところが、厚さがわずか0.7mmということ。この超薄型設計により、カバーを付けたままドッグに装着できるので、充電やディスプレーに接続してのゲームプレイもカバーを取り外さずにできます。さらに、ボタン部分やType-Cの充電端子、通気口、カードスロット部分はしっかりと開いていますし、スタンドもカバーを付けたまま使えるので、用途に合わせて着脱の必要はなく、ずっとつけたまま遊ぶことができます。

装着した状態でもしっかりドッグに置けて、充電や外部出力も認識します

かなり薄いです

装着したままスタンドも使えます

　PITA TACTICAL JOY-CON GRIP CASEは、Joy-Con 2専用のハードケースです。薄く、かつ装着していても本体に問題なく本体に装着できますし、ボタンも違和感なく押すことができます。

PITA TACTICAL JOY-CON GRIP CASE

　加えて、特徴的なのが、エルゴノミクスグリップを採用しているという点。これにより、裸の状態のJoy-Con 2よりさらに手になじむとしています。しかも、携帯モード、方手持ち、パーティーモード時の横持ち、マウスモードすべてでしっかりなじむ設計になっているのもポイントです。

エルゴノミクスグリップを採用しています

Joy-Con 2を握るとき

しっかりと指がかかる部分にグリップがきます

こちらも薄いので、違和感はありません

　さて、実際にこれらを装着してみたところ、確かに問題なくドッグに装着することができました。また、さすがにカバーを付けているぶん、ちょっと重くなるかなと思っていました。さすがに少しは重くなったなと感じましたが、それもエルゴノミクスグリップがしっかりとカバーしているなという印象でした。

　カラーはSmokeとNeonの2色があります。今回はSmokeのほうを使ってみましたが、全体がブラックのNintendo Switch 2との相性がとてもよく、マットな質感なのでよりカッコよく見えます。

　PITA FULL COVER GRIP CASEの価格は4400円です。5000円以下でしっかりとNintendo Switch 2をプロテクトしてくれて、かつグリップ感が増すコントローラーカバーも付属するとなると、個人的にはコスパは高いかなと感じました。

　なお、PITA ULTRA SLIM CASEとPITA TACTICAL JOY-CON GRIP CASEは単体で販売されていて、どちらも2420円で購入可能です。どちらか片方が気になるという方は、こちらもチェックしてみてください。

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