Ryzen 7 9850X3DやRTX 5070が対象！ 週替わりで中身が変わるドスパラセール

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ドスパラ PCパーツ・周辺機器「週替わりセール」をチェック

ドスパラでは現在、PCパーツや周辺機器を対象にした「週替わりセール」を実施中。対象商品ごとにクーポンコードが用意されており、カートで入力することでその場で値引きされる仕組みになっている。

ラインナップは週ごとに入れ替わり、数量限定で在庫がなくなり次第終了。Ryzen 7 9850X3DやRTX 5070、RTX 5080といった主要パーツも対象に含まれている。

ドスパラ PCパーツ・周辺機器「週替わりセール」おすすめ商品

AMD Ryzen 7 9850X3D BOX

84,467円（クーポン利用で、15,000円オフ）

Ryzen 7 9850X3Dが週替わりセール対象。8コア16スレッドで、最大5.6GHz動作に対応したモデル。L3キャッシュ96MBを備えたX3Dモデルで、構成の軸になるCPUとしてチェックしておきたい。

タイミング次第で中身が変わる

週ごとに内容が入れ替わるセールなので、タイミング次第でラインナップが変わる。CPUやGPUなど欲しいパーツを見つけたら、そのまま選んでしまいたい。