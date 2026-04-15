防水×脱ぎ履きしやすい＝最高！ 天候を気にせず使えるKEENのモックシューズがセールで狙い目

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普段遣いにも、ちょっとしたキャンプやアウトドアにも、濡れることを気にしなくてよい防水のシューズは頼れる存在です。でも、履くときは一旦紐を緩めてからきちんと締めて、脱ぐときは固く締めた紐をほどいて……というのは、ちょっと手間かもしれません。

脱ぎ履きする際は楽なほうがいいけど、防水による使いやすさは捨てがたい。そこで注目したいのが、キーンのTTS MOC WP。Amazonで37%OFFの10,745円で販売されています。

TTS MOC WPは、撥水処理を施したスエードアッパーに独自の防水機能を搭載し、雨天時でも足をドライに保つ設計が特徴。アッパーはシンプルながら機能性を重視しており、街履きとしても違和感のないデザインに仕上がっています。

また、スリッポンタイプのモックシューズであるため、脱ぎ履きのしやすさも大きな魅力です。クッション性のあるミッドソールと安定感のあるアウトソールにより、長時間の歩行でも快適さを維持します。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

TTS MOC WPの特徴

防水透湿で雨でも安心

通気性に優れた防水透湿素材の「KEEN.DRY」を採用。水の侵入を防ぎつつ蒸れにくく、快適な足元環境を保ちます。

スリッポン構造で脱ぎ履き簡単

脱ぎ履きの容易なスリッポンデザイン。手を使わずに履きやすく、日常のストレスを軽減します。

快適な歩行を実現するソールユニット

高反発EVAミッドソールのクッショニングだけでなく、アウトソールには「KEENオールテレインラバーアウトソール」を採用。滑りにくさを向上し、踏み跡を残さず耐摩耗性に優れたノンマーキング仕様です。

まとめ

参考価格：17,000円

現在の価格：10,745円［37%OFF］

KEENのTTS MOC WPは、普段使いはもちろん、キャンプやちょっとしたアウトドアシーンにも適しています。天候が変わりやすい季節には、防水性能が安心感につながり、日々の移動を快適にサポートしてくれるはず。

軽量で取り回しやすいため、旅行時のサブシューズとしても活躍しそう。荷物になりにくく、さっと履ける利便性は、一足あると重宝する存在といえるでしょう。

なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。カラーも三種類ありますが、セール額が異なる場合もあります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。