Amazonセール情報大紹介！ 第1640回
車でスマホ見づらくない？ 見やすい位置に持ってこれて充電もできる車載ホルダーが15％オフ
2026年04月15日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
フィリップス「Qi2対応 車載スマホホルダー（DLK2305Q）」をチェック！
フィリップスの「Qi2対応 車載スマホホルダー（DLK2305Q）」がAmazonタイムセール対象。参考価格4,980円のところ、15％オフの4,231円で販売中。
車でスマホを使っているとき、「あともう少しだけ見やすければ」と感じる瞬間はないだろうか。一応固定はできているから、多少の角度や高さのズレには目をつむって、そのまま使い続けているケースは意外と多い。
そんな「地味に気になるストレス」を解消したいなら、フィリップスのQi2対応車載ホルダーは一度見ておいて損はない。
①マグネット固定＋Qi2充電で“置くだけ運用”
スマホを置く場所と充電をまとめて済ませられるのが、このタイプの分かりやすい利点だ。マグネットで留めるだけなので、乗るたびにケーブルを抜き差しする手間がない。Qi2対応で最大15Wのワイヤレス充電に対応し、ナビを表示しながらでもバッテリー残量を気にせず使いやすい。
②360°回転＋可動アームで位置を細かく合わせられる
このモデルは、360°回転に加えてアーム自体も動かせる。向きを変えるだけでなく、少し手前に出したり高さを変えたりと、見え方を細かく合わせやすい。固定位置が合わずに使いにくかった車でも、調整しながらしっくりくる位置に寄せていける。
③吸盤＋ロックダイヤル固定でしっかり貼り付く
吸盤とロックダイヤルの二重固定で、平らなダッシュボードやメーターパネルに取り付ける前提になっている。逆にいえば、凹凸のある面や革、スエード、ファブリックには向かない。買ってから困らないように、まず自分の車に平らな設置面があるかを見ておきたい。MagSafe非対応スマホはアクセサリーが必要な点も、先に確認しておくと安心。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1639回
トピックスナノバブル、どれ選べばいい？ 1万円切りで“節水もできる”SANEIのシャワーヘッドが割引中
-
第1638回
トピックスカメラ・音・映像すべてが“ソニー全部入り”スマホ。Xperia 1 VII、割引中
-
第1637回
トピックスUSB-C直結で“挿すだけ高音質”。遅延ゼロ＆軽量で日常使いに強いヘッドホンが2,364円
-
第1636回
トピックス省スペースなのに、Core Ultra 5＋16GBでしっかり使える。Dellスリムが11％オフ
-
第1635回
トピックスコンパクトなのに、デスクトップ並みの実用性能＋拡張性。Ryzen 5搭載で外部GPUにも対応するミニPCが割引中
-
第1633回
トピックスこれ1つで外出OK。カードも現金も入って、スマホスタンドにもなる“MagSafeウォレット”
-
第1632回
トピックス長時間移動、座りっぱなしはキツくない？ “持ち運べる腰サポート”が2,000円以下で買える
-
第1631回
トピックス軽いノートPC、メモリ足りてる？ 1kgちょいなのに32GB・1TBの14型gramが20％オフ
-
第1630回
トピックスついに２TBで20万円！ 型落ち13型iPad Pro（M4）、5Gも付いてかなりお得に！（最新モデルは40万円台）
- この連載の一覧へ