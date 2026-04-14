「ASIA esports EXPO 2026」レポート 第6回
アジア大会eスポーツ日本代表候補、有数の実力者揃いで注目集まる
2026年9月に開催予定の「第20回アジア競技大会」（愛知・名古屋）に向けたeスポーツ競技の日本代表候補選手が3月下旬、決定した。
最終選考は3月21日と22日の2日間、競技会場となるAichi Sky Expoで実施された。
同大会は、32年ぶりに日本で開催されるアジア最大級の総合競技大会で、eスポーツは正式なメダル種目として実施され、日本国内では日本eスポーツ連合が統括団体として選手選考を進めている。
今回の最終選考では、「eFootball」「対戦格闘団体戦」「ぷよぷよeスポーツ」「グランツーリスモ７」の代表候補が決定。すでに発表済みの「Identity V 第五人格 -Asian Games Version」「ポケモンユナイト」とあわせ、現時点で6種目8タイトル、計20名の日本代表候補が出揃った。
対戦格闘団体戦では、「ストリートファイター6」「鉄拳8」「THE KING OF FIGHTERS XV」の3タイトルで構成され、それぞれトッププレイヤーが選出された。サッカーゲーム「eFootball」はPCとモバイルの2名体制、「グランツーリスモ7」や「ぷよぷよeスポーツ」は個人戦として実施される。（※残る1種目「PUBG Mobile Asian Games Version」については、現在選考方法を策定中）
主な代表候補選手は以下の通り（敬称略）。
■eFootball（チーム戦・2名） PC：Tess（DRX） モバイル：lemon-pop
■対戦格闘団体戦（チーム戦・3名）
（ストリートファイター6／鉄拳8／THE KING OF FIGHTERS XV）
ストリートファイター6：ひぐち（ZETA DIVISION）
鉄拳8：NOBI（TeamYAMASA）
THE KING OF FIGHTERS XV：score（AMATERASU GAMING）
■グランツーリスモ７（個人戦）
國分 諒汰
■Identity V 第五人格 -Asian Games Version（チーム戦・7名＋コーチ）
AKa（REJECT）、yukakina（Arneb with WoG）、City（REJECT）、Katsuki（FENNEL）、maeken（FENNEL）、Soba（REJECT）、Unpyi（REJECT）
コーチ：Toki（AXIZ WAVE）
■ポケモンユナイト（チーム戦・6名＋コーチ）
b1（FENNEL）、Mame（FENNEL）、ak1（FENNEL）、py1（FENNEL）、Ma・sh1o（FENNEL）、piui（REJECT）
コーチ：TON・GG
■ぷよぷよeスポーツ（個人戦） ゆうき
選出された選手は今後、日本オリンピック委員会への推薦を経て正式な日本代表として決定される予定。今後は国際強化試合や合宿、研修などを通じて競技力の強化が図られる。
会場となったAichi Sky Expoは、実際の大会でも使用される予定の施設。eスポーツが総合競技大会の一競技として組み込まれる中で、日本代表の動向にも注目が集まっていきそうだ。
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