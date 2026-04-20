ASIA esports EXPO 2026会場でインタビュー

プロゲーマー、機材選びのこだわり

小学五年生のゆうき選手は、eスポーツタイトル『ぷよぷよ』の対戦シーンにおいて、いま最も注目を集めている人物のひとりだ。

彼は、全国都道府県対抗eスポーツ選手権で「小学生の部（2023年、2024年）」「オープン参加の部（2025年）」ともに優勝、さらに2025年度の公式年間王者にも選ばれるなど、凄まじい実績を持つ。

上記のような公式競技シーンだけでなく、オンライン環境での対戦や、プレイヤーコミュニティの中でも精力的な活動を続けており、まさしく、日本のぷよぷよ界を代表する存在である。

つい最近も、JESU（一般社団法人日本eスポーツ協会）より、きーくん選手と共にJESU公認プロライセンスを取得しており、文字通り「ぷよぷよのプロ」である。（発表時のニュースリリースはこちら）

そして、3月末、愛知県のAichi Sky Expoで開催された「ASIA esports EXPO 2026」においても、見事優勝を飾り、日本代表候補選手の座を勝ち取っている。

この大会は、2026年9月に開催予定の「第20回アジア競技大会」（愛知・名古屋）に向けたeスポーツ競技の日本代表候補選手を決定する最終選考も兼ねており、複数の選手が日本代表候補選手として選ばれているが、彼はその中でも最年少。

『ぷよぷよ』というゲームは、一瞬の判断と積み重ねの精度が勝敗を左右するタイトルであり、トップ層の戦いではミスの少なさと継続的な判断力が極めて重要になる。その中で、彼が早い段階から結果を残し続けていることは、競技シーン全体から見ても象徴的な事例と言えるだろう。

まだ小学五年生という年齢でありながら、すでに国内トップレベルの大会で実績を重ね、さらにアジア競技大会という国際大会の舞台へとつながる代表候補に選ばれている点は、多くの関係者やプレイヤーにとっても印象的なものとなっている。