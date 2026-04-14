「ASIA esports EXPO 2026」の取材で訪れた「Aichi Sky Expo」。eスポーツの熱気に包まれる会場内で、ふと目に入ったのが、ずらりと並ぶキッチンカーの列だった。

その中でも、やたらといい香りを漂わせ、食欲を刺激してくるキッチンカーがあった。ゼロスタカフェによる「チキンオーバーライス」だ。

チキンオーバーライス。最近、日本でも提供する店舗が増えてきているため、耳にしたことがある方も多いかもしれない。これはニューヨークの屋台文化を代表する、定番フードのひとつ。スパイスで味付けされたチキンを、ライスの上に“ガツン”と乗せ、ヨーグルトベースの白いソースと、ピリッと辛いチリソースをかけて食べる、シンプルで中毒性の高い料理だ。

ラフだけど、実は味わい深く、完成度が高いタイプのアメリカ飯である。

実際に会場で提供されていた一皿も、期待を裏切らないボリューム感だった。しっかりと焼かれたチキンの香ばしさ、クリーミーなソース、そしてピリッとした辛味が重なり、スプーンが止まらなくなる仕上がりだった。

取材の合間の食事は、それほど時間的余裕がないことも多いが、ガツガツと食べ進めて、あっという間に完食。

eスポーツの大会取材で来ているはずなのに、しっかりと満足してしまった。

同様のイベントに足を運ぶ機会があれば、競技だけでなく、ぜひキッチンカーにも目を向けてみてほしい。思わぬ“当たり体験”に出会えるかもしれない。