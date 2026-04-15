濡れない×疲れにくいで雨の日通勤がラクに！ ミズノのゴアテックスシューズ「OD100 GTX 8」セール中

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ミズノのOD100 GTX 8が、Amazonで27%OFFの12,763円で販売されています！

OD100 GTX 8は、透湿防水素材のゴアテックスを採用したウォーキングシューズ。雨の日でも水の侵入を防ぎつつ、内部のムレを逃がして快適な履き心地を保ちます。天候に左右されにくく、日常の散歩から通勤まで幅広く使える点が大きな魅力です。

アウトソールには濡れた路面でも滑りにくいミズノ独自のアウトソール素材「Wgrip」が搭載されており、雨天時や不安定な路面でも安心して歩行できます。さらに3E相当の幅広設計により、足への圧迫感を軽減し、長時間の歩行でも快適さを維持できる作りとなっています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

OD100 GTX 8の特徴

ゴアテックス防水透湿

雨を防ぎながら内部のムレを逃がし、全天候で快適な履き心地を維持します。

MIZUNO WAVE搭載

波形状を用いて、身体のぐらつきを抑える「安定性」と着地時の衝撃を和らげる「クッション性」を実現するためのミズノ独自のソールの基幹テクノロジー。ひざ・腰にも優しい設計です。

滑りにくいアウトソール

濡れた路面でグリップ力を発揮し、滑りにくいラバーWgripを搭載。

3E幅広設計でラクな履き心地

長時間歩いても疲れにくいゆったりフィット。前足部を中心にゆとりがあり、指先をしっかり動かす事が可能です。

まとめ

参考価格：17,600円

現在の価格：12,763円［27%OFF］

MIZUNOのOD100 GTX 8は、天候を気にせず履ける一足として、日常使いに適しています。突然の雨でも履き替える必要がなく、そのまま外出できる安心感は、通勤や旅行など移動の多い人にとって大きなメリット。シンプルで落ち着いたデザインも、服装を選ばず使いやすいポイントです。

また、軽いハイキングや街歩きなど幅広いシーンに対応できる万能型の立ち位置も魅力でしょう。滑りにくさとフィット感のバランスがよく、ウォーキング初心者から日常的に歩く人まで、安心して選べる定番モデルです。

なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。