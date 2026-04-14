Amazonセール情報大紹介！ 第1633回
これ1つで外出OK。カードも現金も入って、スマホスタンドにもなる“MagSafeウォレット”
2026年04月14日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
Spigen「MagSafe対応 ウォレット カードケース（AFA09133）」をチェック！
Spigenの「MagSafe対応 ウォレット カードケース（AFA09133）」がAmazonタイムセール対象。参考価格4,990円のところ、15％オフの4,242円で販売中。
MagSafeウォレットは便利そうに見えて、実際はカードが数枚入る程度のものも多い。しかし、Spigenのこのモデルは、カードに加えて紙幣も収納できる設計で、そうした物足りなさをカバーするタイプ。ちょっとした外出ならこれひとつで済ませやすい。
①MagSafeでスマホに装着、外して単体でも使える
MagSafeでスマホの背面に装着でき、外して単体でも使える。三つ折りの形で財布として使える作りになっているので、カードケースを足すというより、そのまま財布として持ち歩ける感覚に近い。
②カード最大7枚＋紙幣も入るから使い方が広い
カードは最大7枚、紙幣も収納できる構成で、クレジットカードや交通系ICに加えて現金も持っておける。キャッシュレス中心でも、現金が必要になる場面はあるので、両方をまとめて持てるのは扱いやすい。
③三つ折りでスタンドになる（横・縦対応）
三つ折り構造で、開けばそのままスタンドとして使える。横向きだけでなく縦向きにも対応しているので、動画や通話のときに置いて使えるのが地味に便利。
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