これ1つで外出OK。カードも現金も入って、スマホスタンドにもなる“MagSafeウォレット”

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【Amazonタイムセール】

Spigen「MagSafe対応 ウォレット カードケース（AFA09133）」をチェック！

Spigenの「MagSafe対応 ウォレット カードケース（AFA09133）」がAmazonタイムセール対象。参考価格4,990円のところ、15％オフの4,242円で販売中。

MagSafeウォレットは便利そうに見えて、実際はカードが数枚入る程度のものも多い。しかし、Spigenのこのモデルは、カードに加えて紙幣も収納できる設計で、そうした物足りなさをカバーするタイプ。ちょっとした外出ならこれひとつで済ませやすい。

①MagSafeでスマホに装着、外して単体でも使える

MagSafeでスマホの背面に装着でき、外して単体でも使える。三つ折りの形で財布として使える作りになっているので、カードケースを足すというより、そのまま財布として持ち歩ける感覚に近い。

②カード最大7枚＋紙幣も入るから使い方が広い

カードは最大7枚、紙幣も収納できる構成で、クレジットカードや交通系ICに加えて現金も持っておける。キャッシュレス中心でも、現金が必要になる場面はあるので、両方をまとめて持てるのは扱いやすい。

③三つ折りでスタンドになる（横・縦対応）

三つ折り構造で、開けばそのままスタンドとして使える。横向きだけでなく縦向きにも対応しているので、動画や通話のときに置いて使えるのが地味に便利。