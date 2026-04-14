台数限定、今週分だけ。RTX5070Ti搭載「GC-I7G57R」が約5万円引き

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arkhive（アークハイブ）PC 週替わりセールをチェック

アークオンラインストアでは、「アークハイブPC週替わりセール」を実施中。台数限定で特価モデルが毎週入れ替わる形式で、在庫がなくなり次第終了になる。

安いタイミングを待つのではなく、売られている中から選ぶタイプのセール。構成も毎回バラバラなので、合えばその場で決めやすい。

arkhive（アークハイブ）PC 週替わりセールおすすめの1台

arkhive Gaming Custom「GC-I7G57R」

基本モデル 484,800円 → 429,800円（11％オフ）

【CPU】Core Ultra 7 265K

【GPU】GeForce RTX5070Ti（16GB）

【メモリ】32GB

【ストレージ】2TB SSD

GeForce RTX5070TiとCore Ultra 7 265Kを搭載した構成で、ゲームはもちろん、動画編集など負荷のかかる作業にも対応できる。この構成なら、ゲームも重めの作業もまとめてこなせるだろう。

メモリは32GB、ストレージは2TB SSDを搭載。最初から容量に余裕があり、あとから増設を考えずに使い続けられるはず。

台数限定、同じ構成は次に出ない可能性もある

「今ある中から選ぶ」のが週替りセールなので、「これは！」と思うものなら決めてしまいたい。今回のGC-I7G57Rは、性能と構成のバランスが取りやすい1台で、長く使う前提でも選びやすいだろう。