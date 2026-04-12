軽量約375g、防水レインブーツ「TNF RAIN LOW GTX」がお買い得

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ザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXが37%オフ！

GORE-TEXメンブレンによる防水透湿性を備えた、ザ・ノース・フェイスのレインシューズ「RAIN LOW GTX」が37%オフの15,057円で、Amazonタイムセールに登場！

雨の日向けの靴は、防水性だけでなく、重さや収納しやすさまで見て選ぶと使い勝手が大きく変わります。本モデルはGORE-TEXメンブレンを採用しながらローカットで扱いやすく、日常使いしやすい点が魅力です。見た目はすっきりしていますが、アウトソールにはVibramを採用しており、滑りやすい路面を意識した作りになっています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

RAIN LOW GTXの特徴

●GORE-TEX採用の確かな防水透湿性

雨をしっかり防ぎつつ内部のムレを逃がすGORE-TEXを搭載。快適な履き心地を保ちます。

●軽量＆丈夫なリップストップナイロンアッパー

軽くて摩耗に強いスペクトラ リップストップナイロンを採用し、収納時もコンパクトにまとまります。

●Vibramソールで高いグリップ力

アウトソールにはVibram Montラバーを使用。さらにTraction Lugデザインにより、ぬかるんだ路面でも安定した歩行をサポートします。

●日常使いしやすいローカット設計

悪天候のアウトドアはもちろん、普段の雨の日の外出でも扱いやすいデザインです。

まとめ

参考価格：24,000円

現在の価格：15,057円［37%OFF］

防水性・耐久性・グリップ力を備えたザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXは、雨の日の外出を快適にしてくれる頼れる一足。

購入前に確認しておきたいのはサイズ選びです。商品ページでは1サイズ小さめ推奨とされていますが、レビューでは「小さい」「入り口が狭い」とする声と、「大きめだった」という声が混在しています。足幅や甲の高さによって印象が変わりそうなので、普段履く靴との比較をしながら慎重に選びたいところです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。