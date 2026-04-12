Amazonセール情報大紹介！ 第1527回
軽量約375g、防水レインブーツ「TNF RAIN LOW GTX」がお買い得
2026年04月12日 22時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXが37%オフ！
GORE-TEXメンブレンによる防水透湿性を備えた、ザ・ノース・フェイスのレインシューズ「RAIN LOW GTX」が37%オフの15,057円で、Amazonタイムセールに登場！
雨の日向けの靴は、防水性だけでなく、重さや収納しやすさまで見て選ぶと使い勝手が大きく変わります。本モデルはGORE-TEXメンブレンを採用しながらローカットで扱いやすく、日常使いしやすい点が魅力です。見た目はすっきりしていますが、アウトソールにはVibramを採用しており、滑りやすい路面を意識した作りになっています。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
RAIN LOW GTXの特徴
●GORE-TEX採用の確かな防水透湿性
雨をしっかり防ぎつつ内部のムレを逃がすGORE-TEXを搭載。快適な履き心地を保ちます。
●軽量＆丈夫なリップストップナイロンアッパー
軽くて摩耗に強いスペクトラ リップストップナイロンを採用し、収納時もコンパクトにまとまります。
●Vibramソールで高いグリップ力
アウトソールにはVibram Montラバーを使用。さらにTraction Lugデザインにより、ぬかるんだ路面でも安定した歩行をサポートします。
●日常使いしやすいローカット設計
悪天候のアウトドアはもちろん、普段の雨の日の外出でも扱いやすいデザインです。
まとめ
参考価格：24,000円
現在の価格：15,057円［37%OFF］
防水性・耐久性・グリップ力を備えたザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXは、雨の日の外出を快適にしてくれる頼れる一足。
購入前に確認しておきたいのはサイズ選びです。商品ページでは1サイズ小さめ推奨とされていますが、レビューでは「小さい」「入り口が狭い」とする声と、「大きめだった」という声が混在しています。足幅や甲の高さによって印象が変わりそうなので、普段履く靴との比較をしながら慎重に選びたいところです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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