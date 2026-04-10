本作の魅力を詰め込んだ初心者向けの最新映像も公開！
『ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch 2 Edition』のパッケージ版が本日発売！
セガは4月10日、「ソニックレーシング」シリーズ最新作『ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch 2 Edition』について、パッケージ版を発売開始した。価格は7990円だ。
本作は、セガレースゲームチームの精鋭が手掛けるレースゲーム。予測不能の“驚き”が詰まったレースバトルで、プラットフォームの垣根を超え、世界中の異なる対応プラットフォーム同士のプレイヤーとネットワーク対戦（クロスプレイ）が楽しめる。
Nintendo Switch 2版では、Nintendo Switch版よりもグラフィックが強化され、美麗でより高フレームレートな体験が可能（※）。
なお、すでにNintendo Switch版の『ソニックレーシング クロスワールド』を持っている人は、アップグレードパス（有償）の購入でNintendo Switch 2 Editionをプレイできる。
※ゲーム内容は発売済の他機種版から変更はありません。
また、本作の魅力を凝縮した最新映像を公開。まだ『ソニックレーシング クロスワールド』をプレイしたことのない人にも、本作の魅力を感じられる内容となっている。実際のゲームプレイを中心に、圧倒的な疾走感とダイナミックなレース展開を、ぜひ映像で確認しよう。
▼『ソニックレーシング クロスワールド』ってどんなゲーム？システム・魅力を解説【初心者向け】
https://youtu.be/3rSEPRKj0f4
■最新アップデート「Ver.1.3.1」について
新ガジェット8種の追加や往年のセガレーシング楽曲8曲の収録、各種コラボステッカーの実装など多数のコンテンツ追加を行った。さらに、ゲームバランスや既存のガジェットの調整により、レース中の戦略性が奥深い対戦環境へと進化している。
【スクリーンショット】
【ゲーム情報】
タイトル：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：レーシング
配信：セガ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：
ダウンロード版：配信中（2025年12月4日）
パッケージ版：発売中（2026年4月10日）
価格：
通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）
アップグレードパス：1000円（ダウンロード版）
プレイ人数：1～4人（オンライン時：最大12人）
CERO：A（全年齢対象）
※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。
※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。
※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。
※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。
タイトル：ソニックレーシング クロスワールド
ジャンル：レーシング
販売：セガ
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：発売中（2025年9月25日）
※PC（Steam／Epic Games Store）版は9月26日
価格：
■通常版
PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）
Switch：6990円（パッケージ版／ダウンロード版）
■デジタルデラックスエディション
PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：8990円（ダウンロード版）
Switch：7990円（ダウンロード版）
プレイ人数：1～4人（オンライン時：最大12人）
CERO：A（全年齢対象）
※Nintendo Switch版では、ローカルプレイは最大8人でお楽しみいただけます。
※「ワールドマッチ」ではオンラインプレイのみ、「グランプリ」「レースパーク」ではローカルプレイ、オンラインプレイどちらでも遊ぶことができます。
※Nintendo Switch版をお持ちの方には有料アップグレードオプションが提供される予定です。
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