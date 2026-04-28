セガは4月28日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、無料アップデート「真島吾朗（キャプテン真島）（『龍が如く』シリーズ）」を配信すると発表。配信日は、を2026年4月30日だ。

また、5月1日より期間限定のコラボイベント「龍が如く キャプテン真島フェスタ」を開催予定。イベント期間中にフェスタポイントをためると、コラボイベントならではの特別なゲーム内アイテムが手に入る。

あわせて、無料アップデート「真島吾朗（キャプテン真島）」を紹介する映像を公開しているので、お見逃しなく。

さらに、各ストアでは本作をお得な価格で購入できるセールを実施しているほか、5月1日よりPC（Steam）版を無料で楽しめるフリープレイイベントを開催する。

▼真島吾朗（キャプテン真島） トレーラー

https://youtu.be/3SILGKd9Zqs

■無料アップデートで「真島吾朗（キャプテン真島）」参戦！

無料アップデートで、レーサー「真島吾朗（キャプテン真島）」と、オリジナルマシン「ゴロー丸」が追加される。また、「龍が如く」シリーズの楽曲4曲がジュークボックスに追加される。楽曲は、ジュークボックスから設定することでレース中のBGMとして楽しむことが可能だ。

【追加楽曲】

「Receive You The Hyperactive」

「Receive You The Hyperactive 【for Final Lap】」

「Mad Dog」※レース中BGM設定不可

「Now or Never」 ※レース中BGM設定不可

■コラボイベント「龍が如く キャプテン真島フェスタ」を期間限定で開催

2026年5月1日より、期間限定で「真島吾朗（キャプテン真島）」コラボを記念した特別なイベントを開催。イベントは、3チームに分かれて順位点の合計数を競うオンラインレースだ。「タッチダッシュ」の回数を競うなど、フェスタごとの特殊ルールにチームで挑む。

イベント期間中にフェスタポイントをためると、特別なゲーム内アイテムが手に入る。ステッカーやクラクションを手に入れて自分のマシンをカスタマイズしよう。 開催期間は、2026年5月1日9時T～5月4日8時59分まで（日本時間）。

＜報酬＞

※フェスタで獲得できるガジェットは今後の運営アップデートで頒布します。

※フェスタの報酬は今後の運営で別途入手できる場合があります。

■お得に購入できるセール開催中！

PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて、本作がお得な価格で購入可能なセールを開催中。ぜひこの機会にチェックしてみよう。

セール期間は、PlayStation Storeが2026年5月6日まで、ニンテンドーeショップが5月11日までだ。

▼購入はこちら

https://www.sega.jp/special/sale/index.html?segasale_series=snc

■無料でレーサーとして参戦可能！ フリープレイイベント実施

2026年5月1日よりPC（Steam）にて、『ソニックレーシング クロスワールド』製品版の全機能を無料で楽しめる。無料期間中に作成したセーブデータは、後日製品版を購入した際にそのまま引き継いでプレイを続行することが可能だ。無料でレーサーとしてクロスワールドを駆け巡ろう。

無料プレイ実施期間は、2026年5月1日2時～5月5日2時まで。

対象プラットフォーム：PC（Steam）

ストアページ：https://store.steampowered.com/app/2486820/_/

【ゲーム情報】

タイトル：ソニックレーシング クロスワールド

ジャンル：レーシング

販売：セガ

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：

PS5／PS4／Switch／XSX|S／Xbox One：発売中（2025年9月25日）

PC：配信中（2025年9月26日）

価格：

■通常版

PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch：6990円（パッケージ版／ダウンロード版）

■デジタルデラックスエディション

PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：8990円（ダウンロード版）

Switch：7990円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～4人（オンライン時：最大12人）

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイは最大8人でお楽しみいただけます。

※「ワールドマッチ」ではオンラインプレイのみ、「グランプリ」「レースパーク」ではローカルプレイ、オンラインプレイどちらでも遊ぶことができます。

※Nintendo Switch版をお持ちの方には有料アップグレードオプションが提供される予定です。

タイトル：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：レーシング

配信：セガ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：

ダウンロード版：配信中（2025年12月4日）

パッケージ版：発売中（2026年4月10日）

価格：

通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

アップグレードパス：1000円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～4人（オンライン時：最大12人）

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。

※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。

※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

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