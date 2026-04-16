セガは4月16日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』／『ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch 2 Edition』について、無料アップデート「レッド（「アングリーバード」シリーズ）」を配信。

また、4月17日より期間限定のコラボイベント「アングリーバードフェスタ」を開催予定だ。イベント期間中にフェスタポイントをためると、コラボイベントならではの特別なゲーム内アイテムが手に入る。

さらに、無料アップデート「レッド」を紹介する映像を公開しているので、あわせてチェックしよう。

▼アングリーバードからレッド参戦！『ソニックレーシング クロスワールド』

https://youtu.be/Fy1JdYKPOME

■無料アップデートで「レッド」参戦！

無料アップデートで、レーサー「レッド」と、オリジナルマシン「スーパーロースター」が追加。また、「アングリーバード」シリーズの楽曲3曲がジュークボックスに追加される。楽曲は、ジュークボックスから設定することでレース中のBGMとして楽しむことが可能だ。

【追加楽曲】

「GO! Theme」

「GO! Theme 【for Final Lap】」

「Angry Birds Theme」 ※レース中BGM設定不可

■コラボイベント「アングリーバードフェスタ」を期間限定で開催！

2026年4月17日より、期間限定で「アングリーバード」コラボを記念した特別なイベントを開催。イベントは、3チームに分かれて順位点の合計数を競うオンラインレースだ。「タッチダッシュ」の回数を競うなど、フェスタごとの特殊ルールにチームで挑める。

イベント期間中にフェスタポイントをためると、特別なゲーム内アイテムが入手可能。ステッカーやクラクションを手に入れて自分のマシンをカスタマイズしよう。開催期間は、2026年4月17日9時～4月20日8時59分（JST）まで。

＜報酬＞

※フェスタで獲得できるガジェットは今後の運営アップデートで頒布します

※フェスタの報酬は今後の運営で別途入手できる場合があります

※「Speed Character Kit」がゲーム内で「Speed Character Kit 2」と誤って表示される不具合を確認しております。本件は今後のアップデートにて修正予定です。

© Rovio Entertainment Ltd.

■製品版に引き継ぎ可能な体験版をアップデート！

体験版に新たなマシン「エクストリームギア」が追加された。体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードを楽しめるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能。

また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能なので、購入を検討中の人もぜひプレイしてみてはいかがだろうか。

体験版は、対象プラットフォーム［PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games）］にて、誰でも無料でダウンロードできる。

【ゲーム情報】

タイトル：ソニックレーシング クロスワールド

ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：レーシング

販売：セガ

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：

PS5／PS4／Switch／XSX|S：発売中（2025年9月25日）

PC：配信中（2026年9月26日）

Switch 2ダウンロード版：配信中（2025年12月4日）

Switch 2パッケージ版：発売中（2026年4月10日）

価格：

■通常版

PS5／PS4／Switch 2／XSX|S／Xbox One／PC：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch：6990円（パッケージ版／ダウンロード版）

■デジタルデラックスエディション

PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：8990円（ダウンロード版）

Switch：7990円（ダウンロード版）

※Switch 2のアップグレードパスは1000円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～4人（オンライン時：最大12人）

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイは最大8人でお楽しみいただけます。

※「ワールドマッチ」ではオンラインプレイのみ、「グランプリ」「レースパーク」ではローカルプレイ、オンラインプレイどちらでも遊ぶことができます。

※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。

※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。

※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。

©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。