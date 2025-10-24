セガは10月23日、発売中の「ソニックレーシング クロスワールド」にて、無料アップデートを実施したと発表。10月24日からは期間限定のコラボイベント「P5R ジョーカーフェスタ」が開催中だ。イベント中にフェスタポイントをためると、特別なゲーム内イベントが手に入る。

今回の無料アップデートでは、レーサー「ジョーカー」とオリジナルマシン「アルセーヌウィング」が追加。また、「ペルソナ５ ザ・ロイヤル」の楽曲3曲がジュークボックスに追加されており、一部の楽曲はレース中のBGMとして流せる。

さっそく試したユーザーからは「モーションが所々スタイリッシュ！」「マイクラのトロッコにジョーカー乗せて爆走」「Take Overですごく気持ちいい。リザルトも完璧」と楽しむ声が寄せられている。

いっぽうで「ジョーカー声なしマジか…」「みんな、アンケートで要望だそう」「マイクラはいいけどジョーカー無言は浮く」と、ボイス無しなことに不満の声も。

なお、本作は全世界累計100万本を超えるセールスを記録。多くのユーザーから支持されているようだ。

【ゲーム情報】

タイトル：ソニックレーシング クロスワールド

ジャンル：レーシング

販売：セガ

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：発売中（2025年9月25日）

※PC（Steam／Epic Games Store）版は9月26日

※Nintendo Switch 2版は後日予定

価格：

■通常版

PS5／PS4／Switch 2／XSX|S／Xbox One／PC：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch：6990円（パッケージ版／ダウンロード版）

■デジタルデラックスエディション

PS5／PS4／Switch 2／XSX|S／Xbox One／PC：8990円（ダウンロード版）

Switch：7990円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～4人（オンライン時：最大12人）

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイは最大8人でお楽しみいただけます。

※「ワールドマッチ」ではオンラインプレイのみ、「グランプリ」「レースパーク」ではローカルプレイ、オンラインプレイどちらでも遊ぶことができます。

※Nintendo Switch版をお持ちの方には有料アップグレードオプションが提供される予定です。

©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

TM & © Mojang AB.