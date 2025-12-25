セガは12月25日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、無料アップデート「ナイツ（『ナイツ 〜星降る夜の物語〜』）」を配信した。

また、期間限定のコラボイベント「NiGHTS フェスタ」を開催予定だ。イベント期間中にフェスタポイントをためると、コラボイベントならではの特別なゲーム内アイテムが手に入るので、お見逃しなく。開催期間は、2025年12月26日9時～12月29日8時59分まで。

さらに、無料アップデート「ナイツ」を紹介する映像を公開中。こちらもあわせてチェックしよう。

なお、『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』がお得な価格で購入可能なセールを開催中。この機会に購入を検討してみてはいかがだろうか。

▼ナイツ トレーラー

https://youtu.be/Q4HxzPCL828

■無料アップデートで「ナイツ」参戦！

無料アップデートで、レーサー「ナイツ」と、オリジナルマシン「ドリームスリーパー」が追加された。また、『NiGHTS』の楽曲5曲がジュークボックスに追加される。一部の楽曲は、ジュークボックスから設定することでレース中のBGMとして楽しむことが可能だ。

【追加楽曲】

「Dreams Dreams」

「NiGHTS: Journey of Dreams」 ※レース中BGM設定不可

「Growing Wings」

「Message From Nightopia」

「Dreams Dreams: Located Link Mix (Instrumental)」 ※レース中BGM設定不可

■コラボイベント「NiGHTS フェスタ」を期間限定で開催！

2025年12月26日より、期間限定で「ナイツ」コラボを記念した特別なイベントを開催。イベントは、3チームに分かれて順位点の合計数を競うオンラインレースだ。「タッチダッシュ」の回数を競うなど、フェスタごとの特殊ルールにチームで挑める。

イベント期間中にフェスタポイントをためると、特別なゲーム内アイテムをゲット可能。ステッカーやクラクションを手に入れて自分のマシンをカスタマイズしよう。開催期間は、2025年12月26日9時～12月29日8時59分まで。

＜報酬＞

※フェスタで獲得できるガジェットは今後の運営アップデートで頒布します

※フェスタの報酬は今後の運営で別途入手できる場合があります

※セーブデータを削除した場合、それまでにフェスタで獲得した報酬も削除されてしまいます。フェスタの報酬を再度獲得することはできませんのでご注意ください

■デジタルデラックスエディションが35％オフ! ウィンターセール開催中！

『ソニックレーシング クロスワールド』がお得に購入できるウィンターセールを開催中。この機会に購入を考えてみてはいかがだろうか。

購入はこちら

【デジタルデラックス版】

●PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam） 35％オフ！

通常価格：8990円 ⇒ セール価格：5843円

●Nintendo Switch 30％オフ！

通常価格：7990円 ⇒ セール価格：5593円

【通常版】

●PC（Steam） 30％オフ！

通常価格：7990円 ⇒ セール価格：5593円

■製品版に引き継ぎ可能な体験版配信中！

体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをお楽しめるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能だ。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎできるので、購入を検討中の人もぜひプレイしてみよう。

体験版は、PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games）にて、誰でも無料でダウンロードできる。

【ゲーム情報】

タイトル：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：レーシング

配信：セガ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

配信日：Nintendo Switch 2

※パッケージ版は、2026年初頭発売予定。

価格：

通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

アップグレードパス：1000円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～4人（オンライン時：最大12人）

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。

※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。

※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

タイトル：ソニックレーシング クロスワールド

ジャンル：レーシング

販売：セガ

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：発売中（2025年9月25日）

※PC（Steam／Epic Games Store）版は9月26日

価格：

■通常版

PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch：6990円（パッケージ版／ダウンロード版）

■デジタルデラックスエディション

PS5／PS4／XSX|S／Xbox One／PC：8990円（ダウンロード版）

Switch：7990円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～4人（オンライン時：最大12人）

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイは最大8人でお楽しみいただけます。

※「ワールドマッチ」ではオンラインプレイのみ、「グランプリ」「レースパーク」ではローカルプレイ、オンラインプレイどちらでも遊ぶことができます。

※Nintendo Switch版をお持ちの方には有料アップグレードオプションが提供される予定です。

©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

TM & © Mojang AB.