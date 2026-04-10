キャラクターの見た目をガンヴォルトやアキュラたちに変更できる！

インティ・クリエイツは4月9日より、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売予定のアクションRPG『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』について、PC（Steam）版の予約購入キャンペーンを開催中。

ゲームの発売日は、2026年4月23日予定。価格はパッケージ通常版が3850円、パッケージ限定版が9350円、ダウンロード版が1980円となる。

本キャンペーンは、本作のPC（Steam）版を予約期間に購入すると、DLC「『ぼくらのキングダム』×『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト』キャラクタースキン」がもれなく付属するというもの。この機会に、ぜひ購入を検討してみてはいかがだろうか。

▼PC（Steam）ページはこちら

https://store.steampowered.com/app/3882650/_/

■『ぼくらのキングダム』×『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト』キャラクタースキンとは？

プレイアブルキャラクターの見た目がガンヴォルトシリーズのキャラクターになるスキン。今回のキャンペーンを逃しても、後日単体での配信も予定している。その際の価格は750円となる。お得なこの機会をお見逃しなく。

※パッケージ版に付属するDLCと同等です。

▼紹介映像はこちらhttps://youtu.be/-Ik421Xx8kI

【DLC情報】

DLC名：『ぼくらのキングダム』×『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト』キャラクタースキン

配信日：未定

価格：750円

【ゲーム情報】

タイトル：ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物

ジャンル：アクションRPG

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年4月23日予定

価格：

パッケージ通常版：3850円

パッケージ限定版：9350円

ダウンロード版：1980円

※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。

CERO：A（全年齢対象）

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