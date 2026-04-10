キャラクターの見た目をガンヴォルトやアキュラたちに変更できる！
DLC『蒼き雷霆 ガンヴォルト』キャラクタースキンがもらえる！Steam版『ぼくらのキングダム』の予約キャンペーンを開催中
インティ・クリエイツは4月9日より、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売予定のアクションRPG『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』について、PC（Steam）版の予約購入キャンペーンを開催中。
ゲームの発売日は、2026年4月23日予定。価格はパッケージ通常版が3850円、パッケージ限定版が9350円、ダウンロード版が1980円となる。
本キャンペーンは、本作のPC（Steam）版を予約期間に購入すると、DLC「『ぼくらのキングダム』×『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト』キャラクタースキン」がもれなく付属するというもの。この機会に、ぜひ購入を検討してみてはいかがだろうか。
▼PC（Steam）ページはこちら
https://store.steampowered.com/app/3882650/_/
■『ぼくらのキングダム』×『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト』キャラクタースキンとは？
プレイアブルキャラクターの見た目がガンヴォルトシリーズのキャラクターになるスキン。今回のキャンペーンを逃しても、後日単体での配信も予定している。その際の価格は750円となる。お得なこの機会をお見逃しなく。
※パッケージ版に付属するDLCと同等です。
▼紹介映像はこちらhttps://youtu.be/-Ik421Xx8kI
【DLC情報】
DLC名：『ぼくらのキングダム』×『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト』キャラクタースキン
配信日：未定
価格：750円
【ゲーム情報】
タイトル：ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物
ジャンル：アクションRPG
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：
Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年4月23日予定
価格：
パッケージ通常版：3850円
パッケージ限定版：9350円
ダウンロード版：1980円
※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。
CERO：A（全年齢対象）
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