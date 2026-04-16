「インティ・クリエイツ情報局 第30回」が2026年4月22日21時より配信決定！
『ぼくらのキングダム 』の第一弾DLC“『ぼくらのキングダム』×『蒼き雷霆 ガンヴォルト』キャラクタースキン”の配信日が判明！
インティ・クリエイツは4月16日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売予定の『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』について、第一弾DLC“『ぼくらのキングダム』×『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト』キャラクタースキン”の配信日が決定したと発表。配信日は、ゲーム本体と同日の2026年4月23日。DLC単体の価格は750円だ。
本DLCは、プレイアブルキャラクターの見た目をガンヴォルトシリーズのキャラクターにするスキン。お気に入りの見た目で、ゲームを楽しもう。
なお、PC（Steam）を予約購入すると本DLCが付属する。また、Switch／PS5用のパッケージ版には本DLCがもれなくインストールされているので、お忘れなく。
▼紹介映像
https://youtu.be/-Ik421Xx8kI
▼PC（Steam）ページはこちら
https://store.steampowered.com/app/3882650/_/
【DCL情報】
DLC名：『ぼくらのキングダム』×『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト』キャラクタースキン
配信日：2026年4月23日
価格：750円
■「インティ・クリエイツ情報局」の最新回は
『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』の発売前夜配信！
IKKANさんと、田中健大さんのダブルMCで、水曜日の21時からインティ・クリエイツの関連タイトル情報、出展イベント情報を網羅する番組「インティ・クリエイツ情報局」を配信中。その最新回となる第30回放送は、最新作『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』の発売前夜配信。
『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』の最新情報、イベント情報など盛りだくさんの内容でお届け予定なので、お見逃しなく。
【番組概要】
番組名：インティ・クリエイツ情報局 第30回
日時：2026年4月22日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）／田中健大さん（俳協）
配信URL：
YouTube Live：https://www.youtube.com/live/Pky5V9KHJ6E
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350312273
【ゲーム情報】
タイトル：ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物
ジャンル：アクションRPG
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：
Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年4月23日予定
価格：
パッケージ通常版：3850円
パッケージ限定版：9350円
ダウンロード版：1980円
※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。
CERO：A（全年齢対象）
© INTI CREATES CO., LTD. 2026 ALL RIGHTS RESERVED.
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