インティ・クリエイツは4月16日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売予定の『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』について、第一弾DLC“『ぼくらのキングダム』×『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト』キャラクタースキン”の配信日が決定したと発表。配信日は、ゲーム本体と同日の2026年4月23日。DLC単体の価格は750円だ。

本DLCは、プレイアブルキャラクターの見た目をガンヴォルトシリーズのキャラクターにするスキン。お気に入りの見た目で、ゲームを楽しもう。

なお、PC（Steam）を予約購入すると本DLCが付属する。また、Switch／PS5用のパッケージ版には本DLCがもれなくインストールされているので、お忘れなく。

▼紹介映像

https://youtu.be/-Ik421Xx8kI

▼PC（Steam）ページはこちら

https://store.steampowered.com/app/3882650/_/

【DCL情報】

DLC名：『ぼくらのキングダム』×『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト』キャラクタースキン

配信日：2026年4月23日

価格：750円

■「インティ・クリエイツ情報局」の最新回は

『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』の発売前夜配信！

IKKANさんと、田中健大さんのダブルMCで、水曜日の21時からインティ・クリエイツの関連タイトル情報、出展イベント情報を網羅する番組「インティ・クリエイツ情報局」を配信中。その最新回となる第30回放送は、最新作『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』の発売前夜配信。

『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』の最新情報、イベント情報など盛りだくさんの内容でお届け予定なので、お見逃しなく。

【番組概要】

番組名：インティ・クリエイツ情報局 第30回

日時：2026年4月22日21時～

MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）／田中健大さん（俳協）

配信URL：

YouTube Live：https://www.youtube.com/live/Pky5V9KHJ6E

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350312273

【ゲーム情報】

タイトル：ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物

ジャンル：アクションRPG

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年4月23日予定

価格：

パッケージ通常版：3850円

パッケージ限定版：9350円

ダウンロード版：1980円

※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。

CERO：A（全年齢対象）

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