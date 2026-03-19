インティ・クリエイツは3月19日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売予定のアクションRPG『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』について、Nintendo Switch用の体験版を配信開始した。

本作の発売日は、2026年4月23日予定。価格は、パッケージ通常版が3850円、パッケージ限定版が9350円、ダウンロード版が1980円となる。

今回配信される体験版は、本編と同様のゲームプレイを体験でき、ゲーム序盤の2つのダンジョンを冒険（アクション）可能。8つのミッションに挑戦し、資材を集めて王国復興のために建造物を増やそう。キャラクターはレベル10まで成長させることが可能だ。

セーブデータは製品版に引き継げるので、この体験版で冒険（アクション）＆復興（シミュレーション）を存分に楽しもう。

▼Nintendo Switchの体験版はこちら

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000111244.html

【Nintendo Switchの体験版に関する重要なお知らせ】

製品版で体験版のセーブデータを引き継ぐ場合は、製品版をVer.1.0.1以上にアップデートしてからプレイを開始することで、体験版のセーブデータを引き継げる。

■Nintendo Switch用ダウンロード版の予約も開始！

王国復興アクションRPG『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』のNintendo Switch用ダウンロード版を、本日（3月19日）0時から予約開始した。

Nintendo Switch版は、予約期間に購入すると10％オフに！ この機会に、ぜひ購入を検討してみてはいかがだろうか。

▼Nintendo Switch版ストアページはこちら

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000111244.html

■パッケージ版予約特典A4クリアファイルの描き下ろしイラストを公開！

通常版、限定版のどちらを予約しても付いてくる、予約特典A4クリアファイルのデザインが完成した。オフィシャルイラストレーターの伊東大典氏が描き下ろした、インペリアルとウィザードがお花畑で妖精たちと遊んでいるイラストとなる。