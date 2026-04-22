インティ・クリエイツは4月23日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』を発売。価格は、パッケージ通常版が3850円／限定版が9350円。ダウンロード版が1980円だ。

発売を記念して、Nintendo Switch／PC（Steam）のダウンロード版は10％オフの発売記念セールを開催中。この機会にぜひ購入を検討してみてはいかがだろうか。

・Nintendo Switch版（セール期間：2026年4月23日～5月22日）

ストアページ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000111244.html

・PC（Steam）版（セール期間：2026年4月23日～5月6日）

ストアページ：https://store.steampowered.com/app/3882650/_/

■Nintendo Switch／PC（Steam）の体験版は引き続き無料配信中！

Nintendo Switch／PC（Steam）の各ストアでは、発売日後も無料体験版を配信している。体験版のセーブデータは製品版に引き継げるので、ゲームの内容を確認してから購入を検討したいときは、無料体験版をぜひプレイしてみよう。

【Nintendo Switchの体験版に関する重要なお知らせ】

製品版で体験版のセーブデータを引き継ぐ場合は、製品版をVer.1.0.3以上にアップデートしてからプレイを開始することで、体験版のセーブデータを引き継ぐことが可能だ。

■発売を記念して発売記念壁紙を無料配布！

ゲームの発売を記念して、公式イラストレーターである伊東大典氏が描き下ろした妖精に導かれるインペリアルとウィザード壁紙をプレゼント。果たして崩壊したアルマシア王国を再建できるのか?! 壁紙をディスクトップに飾って冒険しよう。

▼壁紙の配信ページはこちら

https://kingdom-return.com/jp/special/#special06

■『ぼくらのキングダム』×『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』

キャラクタースキン発売決定！

第二弾DLC“『ぼくらのキングダム』×『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』キャラクタースキン”の発売が決定した。配信日は3週間後の2026年5月14日、価格は750円。

本DLCは、プレイアブルキャラクターの見た目が“ぎゃる☆がん だぶるぴーす”のキャラクターになるスキン。紹介映像も公開しているので、ぜひチェックしてみよう。

▼紹介映像はこちら

https://youtu.be/0Aa7rcyNRcA

【DLC概要】

DLC名：『ぼくらのキングダム』×『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』キャラクタースキン

配信日：2026年5月14日

価格：750円

【ゲーム情報】

タイトル：ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物

ジャンル：アクションRPG

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年4月23日）

価格：

パッケージ通常版：3850円

パッケージ限定版：9350円

ダウンロード版：1980円

※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。

CERO：A（全年齢対象）

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