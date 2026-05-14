キャラクターの見た目を『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』のキャラに変えられえる！
『ぼくらのキングダム』にて『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』とのコラボDLCが配信開始！
インティ・クリエイツは5月14日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売中の『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』について、第二弾DLC「『ぼくらのキングダム』×『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』キャラクタースキン」を配信開始した。DLC単体の価格は、750円となる。
本DLCを所有していると、プレイアブルキャラクターの見た目を、「ぎゃる☆がん だぶるぴーす」シリーズに登場するキャラクターの見た目に変更してプレイできる。インペリアルは“しのぶ”、アルケミストは“えころ”、ウィーザードは“くろな”、ジパングは“真夜”の見た目に。好みの見た目に変更して王国の復興を目指そう。
▼紹介映像
https://youtu.be/0Aa7rcyNRcA
【DLC情報】
DLC名：『ぼくらのキングダム』×『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』キャラクタースキン
配信日：配信中（2026年5月14日）
価格：750円
■インペリアルが『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』のヒロイン、桜咲第三高校 二年生の“神園しのぶ”に！
■ジパングが『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』のヒロイン、桜咲第三高校 一年生の“神園真夜”に！
■アルケミストが『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』の天使学校中等部 三年生の見習い天使“えころ”に！
■ウィザードが『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』の悪魔学校中等部 三年生の見習い悪魔“くろな”に！
【ゲーム情報】
タイトル：ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物
ジャンル：アクションRPG
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：
Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2026年4月23日）
価格：
パッケージ通常版：3850円
パッケージ限定版：9350円
ダウンロード版：1980円
※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。
CERO：A（全年齢対象）
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