インティ・クリエイツは5月14日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売中の『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』について、第二弾DLC「『ぼくらのキングダム』×『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』キャラクタースキン」を配信開始した。DLC単体の価格は、750円となる。

本DLCを所有していると、プレイアブルキャラクターの見た目を、「ぎゃる☆がん だぶるぴーす」シリーズに登場するキャラクターの見た目に変更してプレイできる。インペリアルは“しのぶ”、アルケミストは“えころ”、ウィーザードは“くろな”、ジパングは“真夜”の見た目に。好みの見た目に変更して王国の復興を目指そう。

▼紹介映像

https://youtu.be/0Aa7rcyNRcA

【DLC情報】

DLC名：『ぼくらのキングダム』×『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』キャラクタースキン

配信日：配信中（2026年5月14日）

価格：750円

■インペリアルが『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』のヒロイン、桜咲第三高校 二年生の“神園しのぶ”に！

■ジパングが『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』のヒロイン、桜咲第三高校 一年生の“神園真夜”に！

■アルケミストが『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』の天使学校中等部 三年生の見習い天使“えころ”に！

■ウィザードが『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』の悪魔学校中等部 三年生の見習い悪魔“くろな”に！

【ゲーム情報】

タイトル：ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物

ジャンル：アクションRPG

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年4月23日）

価格：

パッケージ通常版：3850円

パッケージ限定版：9350円

ダウンロード版：1980円

※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。

CERO：A（全年齢対象）

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