製造現場やインフラ管理の計測データからAIが点検レポートを自動作成、「LiLz Insight」パイロット版公開

リモート点検向け IoT・AI ソリューションを提供するLiLz株式会社は4月7日に、AIエージェントが点検レポートを自動作成する機能「LiLz Insight」パイロット版の公開を発表した。データの可視化だけでなく、AIが保全担当者をサポートし、レポート作成の工数削減と意思決定を支援するという。

同社によると、製造現場やインフラ管理の場においてIoTを通じたデータ収集が進む一方、蓄積された膨大な計測データから「異常の兆候」や「メンテナンスの必要性」を判断する工程は、依然として熟練技術者の知見に依存しているという。そこで同社は、「現場から、いい答えを導くAIエージェント」として「LiLz Insight」のパイロット版を公開したとのこと。同機能によって、データの可視化にとどまらず、AIが保全担当者の確認と判断をサポートし、レポート作成の工数削減と迅速な意思決定を支援するとしている。

主な機能は、AIによるレポートの自動作成。同社のCloudソフトウェアに蓄積されたデータに基づいて、「LiLz Insight」が施設・設備の状況を分析し、保全のヒントとなる考察をテキストで自動生成するという。過去のレポートも、同社のCloudソフトウェアから閲覧可能とのこと。

また、同サービスが利用するデータは、AIの学習に利用されないよう設計されており、利用するデータは計測値等に限定しプライバシーとセキュリティに配慮しているとのこと。