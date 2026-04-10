フルHDから変えるならこれ。QHD＋144Hz＋IPSの27インチモニター、22,480円

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【Amazonタイムセール】

Dell 27インチモニター「SE2726D」をチェック！

Dellの27インチモニター「SE2726D」がAmazonタイムセール対象。参考価格24,980円のところ、10％オフの22,480円で販売中。

フルHDでブラウザと資料を並べたとき、どちらかが見づらくなる「あと少し足りない感」はないだろうか。QHDならその窮屈さは解消しやすい。さらに144Hzにも対応し、動きも滑らか。22,480円でこの条件が揃うのが、この1台。

フルHDでは足りなかった“横の余裕”が出る

2560×1440のQHD解像度は、フルHDよりも表示できる情報量が増える。ブラウザと資料を並べたときでも窮屈になりにくく、いちいち切り替えなくていい。

スクロールや操作がスムーズに見える

144Hzに対応しており、画面の動きが滑らか。ブラウザのスクロールやウィンドウの移動でも引っかかりにくく、操作時の違和感を抑えやすい。ゲーム用途だけでなく、普段の操作でも違いを感じやすい部分だ。

見やすさと安心感はきちんと押さえている

IPSパネルで視野角は広く、色味も崩れにくい。さらにブルーライト軽減やEye Comfort認証にも対応し、長時間の使用にも配慮されている。3年保証も付いており、価格を抑えつつも安心して使える条件は揃っている。