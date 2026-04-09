電話対応を介さずQRコードでタクシー配車を可能に、「DiDi かんたん配車」提供開始

タクシー配車アプリ「DiDi」を提供するDiDiモビリティジャパン株式会社は、4月7日から新サービス「DiDi かんたん配車」の提供開始を発表。ホテルや飲食店などの施設において、電話対応を介さずにタクシーを手配できるというサービス。フロントや店舗スタッフの業務負担軽減と顧客満足度の向上に貢献するという。

同社によると、訪日外国人観光客の増加や国内旅行需要の回復に伴い、ホテルや飲食店におけるタクシー手配ニーズは高まっている一方、電話による配車依頼はスタッフの業務負担となり、繁忙時間帯には対応が困難になるといった課題があるという。

こうした課題を受け、現場のオペレーションに即した配車サービスとして「DiDi かんたん配車」の提供を開始したとのこと。アプリのダウンロードは不要で、スマートフォンでQRコードを読み取る、またはパソコンで専用リンクを開くことでタクシーを手配をでき、店舗やホテルスタッフの負担軽減と円滑な顧客対応を支援するという。

同サービスはこれまでに沖縄の100施設以上でテスト導入され、現場のフィードバックをもとに機能改善を重ねてきたとのこと。その実績を踏まえて今回、「DiDi」のサービス提供エリアのすべてにおいて本格展開を開始するという。