Amazonセール情報大紹介！ 第1607回
夕方ヒゲのジョリジョリ、気になってない？ ブラウン最上位シェーバーが42％オフで3万円台
2026年04月09日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
ブラウン 電気シェーバー「シリーズ9 PRO+（9556cc-V）」をチェック！
ブラウンの電気シェーバー「シリーズ9 PRO+（9556cc-V）」がAmazonタイムセール対象。参考価格59,800円のところ、42％オフの34,800円で販売中。
深剃りと肌へのやさしさを両立させたブラウン最上位シリーズで、密着性やカットシステムによって剃りにくい部分にもフィットしやすい。あご下や首まわりのような部分にも対応しやすいのがポイント。
さらに、アルコール洗浄システムに対応。洗浄機にセットしてボタンを押すだけで、洗浄や乾燥、充電までまとめて行える。手入れの手間が減るぶん、使い続けやすい。
もともと5万〜6万円台のモデルだけに、価格で見送っていた人には今回の割引は気になるところ。ここで一度、使う道具を見直してもいいかも。
深剃りと肌への配慮を両立した設計
しっかり剃ろうとするとヒリつくし、抑えると剃り残るという悩みはないだろうか。シリーズ9 PRO+は密着性やカットシステムによって、深剃りと肌への配慮を両立した設計になっている。
あご下や首まわりもそのままいける
ヒゲが残りやすいのはだいたいこのあたり。角度を変えたり何度も当て直したりしがちだけど、ヘッドが動いてフィットしやすく、あご下や首まわりにも対応しやすい。
手入れまで含めてラク
性能が良くても、手入れが面倒だと続かない。洗浄機にセットしてボタンを押せば一通り済むので、「使ったあとどうするか」で悩まなくていい。
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